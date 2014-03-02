به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اکبریان ظهر یکشنبه در جلسه شورای فنی استان لرستان با اشاره به روند اجرای پروژه انتقال آب کاکارضا به شهر خرم آباد اظهار داشت: این طرح از محل سد سراب تلخ به طول تقریبی 21 کیلومتر آغاز شده است.

وی بیان داشت: با اجرای این طرح آب شرب شهر خرم آباد به صورت بلندمدت تا سال 1420 تامین خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان ادامه داد: کل مسیر خط انتقال آب کاکارضا به خرم آباد به طور کامل مسیر سازی شده و آماده لوله گذاری است.

اکبریان با بیان اینکه با تلاش شبانه روزی 97 درصد از تونل 345 متری خط انتقال آب سد سراب تلخ به شهر خرم آباد عملیاتی شده است عنوان کرد: ما بقی اجرای تونل این طرح نیز تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید.

وی یادآور شد: در حال حاضر آب شرب شهر خرم آباد از طریق 27 حلقه چاه و سه دهنه چشمه تامین می شود که به دلیل شرایط اقلیمی و خشکسالی جوابگو نیاز شهر نیست.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به پیشرفت فیزیکی خط انتقال آب پروژه کاکارضا به شهر خرم آباد تصریح کرد: در حال حاضر خط انتقال این پروژه نیز بیش از 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه حدود 10 ماه است که آغاز شده است افزود: پیمانکار این پروژه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است و با پیگیری استاندار اعتباراتی از محل بودجه سال 93 برای اجرای این پروژه اختصاص یافته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با بیان اینکه بهره برداری از این پروژه آب بلندمدت شهر خرم آباد برای جمعیت 570 هزار نفر تامین می کند گفت: با بهره برداری از این پروژه میزان هزار و 830 لیتر در ثانیه آب وارد تصفیه خانه خرم آباد می شود.