به گزارش خبرنگار مهر، مهدی وطن‌پرست، ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: دانشگاه آزاد قوچان به‌عنوان یک نهاد آموزشی و تاثیرگذار، بنا به رسالت و وظیفه خود و درراستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، دومین همایش ملی بهداشت روان و سبک زندگی اسلامی را در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه،13 و 14 اسفندماه، برگزار می کند.

وطن‌پرست ادامه داد: سبک زندگی، نقشه راهی برای آینده بهتر است و این ویژگی منحصر به فرد سبک زندگی ناشی از تاثیری است که بر هویت فردی و اجتماعی افراد می گذارد و به عبارتی زندگی و روابط اجتماعی آنان را معنادار می کند.

وی افزود: با پیچیدگی های عصر حاضر و جمعیت پذیری شهرها و تغییر سبک زندگی به ویژه در دهه اخیر، نگرانی هایی را به وجود آورده است که دانشگاه آزاد قوچان برای پاسخگوئی و آسیب شناسی این موضوع، دومین همایش ملی بهداشت روان و سبک زندگی اسلامی را با حمایت سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، سازمان بهزیستی، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره زندان های قوچان برگزار می کند.

وطن پرست با اشاره به محورهای این همایش گفت: مشاوره و سلامت روان، بهداشت روان و ازدواج، توانبخشی و سلامت روان، بهداشت روان و اشتغال، معضلات اجتماعی، مهارت های زندگی دانشجویان، فشارهای عصبی و استرس های شغلی در سازمان و سلامت روان از جمله محورهای این همایش ملی است.