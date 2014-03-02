به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی روند راه اندازی نمایشگاه های بهاره تصریح کرد: علاوه بر این کالاهای اساسی و مورد نیاز شهروندان با تخفیف 15 الی 30 درصد توزیع می شود.

به گفته عاملی در آستانه عید احتمال افزایش قیمت کالاها وجود دارد و به همین دلیل نمایشگاه های بهاره برای کنترل قیمت ها بازگشایی خواهد شد.

وی افزود: دو نمایشگاه در اردبیل شامل نمایشگاه بین المللی و نمایشگاه میدان وحدت و 9 نمایشگاه در سایر شهرستان ها بازگشایی خواهد شد.

عاملی زمان بازگشایی نمایشگاه های بهاره را 15 الی 25 اسفند عنوان کرد و افزود: در طول مدت برگزاری نمایشگاه ها بازارچه های نوروزی نیز توسط شهرداری دایر می شود.

میوه شب عید تامین شده است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص میوه شب عید اضافه کرد: هزار تن سیب و هزار و 200 تن پرتقال برای تامین نیاز استان تهیه و در انبارها نگهداری می شود.

وی با تاکید به اینکه نیاز به میوه بیش از مقدار ذخیره سازی است، اضافه کرد: در عین حال نظارت مستمر از قیمت های بازار نیز صورت خواهد گرفت.

به گفته عاملی شهروندان در صورت مشاهده گران فروشی و تخلف در فروش می توانند با شماره تلفن 124 تماس حاصل نمایند.