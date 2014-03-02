حشمت الله کشیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شکارچیان متخلفی که به صورت غیرمجاز اقدام به شکار در حوزه پایین طالقان کرده بودند توسط عوامل محیط زیست شهرستان دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

وی گفت: از متخلفان یک قبضه اسلحه گلوله زنی و دو قبضه اسلحه شکاری تکلول و دولول و سه دستگاه دوربین شکاری، هفت عدد فشنگ گلوله زنی، 22 عدد فشنگ ساچمه زنی کشف و ضبط شد.



به گفته کشیری این متخلفان پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف با محیط بانان این اداره همکاری و با شماره تلفنهای 02644723073 و 02644726150 و 02644726148 و فکس به شماره 02644726148 اطلاع رسانی کنند.