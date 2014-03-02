به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرمدل ظهر یکشنبه در همایش روز مهندس با اشاره به نقش بسیار مهندسین در توسعه و پیشرفت کشور، اظهار داشت: توسعه علمی و توجه به علوم دانش‌بنیان یکی از مهمترین ارکان پیشرفت هر کشور است که در سال‌های اخیر در کشور ما به این موضوع به خوبی توجه شده است.

وی با اشاره به برخی از پیشرفت‌های کشور در سال‌های اخیر، خاطرنشان ساخت: ایران با همت و تلاش مهندسان و نخبگان به جایگاه‌های بسیار بالایی در سطح جهان رسیده است و مستقل‌ترین کشور دنیا در زمینه سیاسی است.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق(ع) بوشهر به برخی از مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور اشاره کرد و ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر لزوم انجام کارهای اقتصادی و فرهنگی تاکید داشته‌اند و لازم است با همت فعالان این بخش‌ها شاهد کاهش مشکلات در بخش‌های یادشده باشیم.

وی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری به نام‌های اقتصادی، اضافه کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب بر موضوعات اقتصادی بیانگر وجود مشکلات اقتصادی در کشور است که باید شاهد اقدامات عملی برای حل آنها باشیم.

نقش مهندسین در توسعه اقتصادی کشور اساسی است

خرمدل با بیان اینکه داشتن ادعای تمدن اسلامی با وجود ضعف در اقتصاد صحیح نیست، افزود: مهندسان نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصاد کشور دارند و پرچمدار توسعه اقتصاد کشور هستند.

وی بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف تاکید کرد و بیان داشت: به عنوان مثال برای برگزاری چنین همایش هایی چندین بنر چاپ می‌شود در حالی که این بنرها کاربرد چندانی ندارد و باید در این گونه هزینه‌ها صرفه جویی کنیم.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق(ع) تصریح کرد: برای توسعه و پیشرفت باید در همه برنامه‌ها وقت‌شناس باشیم و به عنوان مثال اگر چنین همایشی را برگزار می‌کنیم حتی برای یک نفر هم که سر وقت آمده است همایش را در ساعت مقرر آغاز کنیم.