85 میلیارد ریال صدقه در همدان جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی بعد از ظهر یکشنبه در نشست مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) با استاندار همدان اظهار داشت: در حال حاضر 43 هزار و 176 خانوار با 83 هزار و 271نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان قرار دارند.

وی با بیان اینکه منابع امدادی کمیته امداد امام خمینی (ره) در سه بخش عمومی و اقتصادی و تسهیلات بانکی قرار دارد، افزود: 26 هزار و 471 نفر از نیازمندان از حمایت های موردی کمیته امداد با پرداخت 26 میلیارد ریال اعتبار به آنها بهره مند شدند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی( ره) استان همدان در ادامه با بیان اینکه به 64 هزار و 589 نفر از مددجویان خدمات پذیرشی و مددکاری ارائه شده است، ابراز داشت: ارائه خدمات حقوقی و قضایی به 178 نفر و پرداخت کمک هزینه زندگی به 945 خانوار به ارزش 283 میلیارد ریال از جمله اقدامات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان بوده است.

ابراهیمی از ارائه خدمات درمانی و ارتقا شاخص های بهداشتی به مددجویان خبر داد و ابراز داشت: برای 20 هزار و 103 نفر از مددجویان به مبلغ 39 میلیارد ریال اعتبار در این زمینه هزینه شده است و به 69 هزار و 223 نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان خدمات مشاوره ای ارائه شده است.

وی با اشاره به اینکه 26 میلیارد ریال برای امور فرهنگی هزینه شده است، بیان داشت: در راستای اجرای طرح اشتغالزایی و خودکفایی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تا کنون مبلغ 387 میلیارد ریال وام اشتغال و خود کفایی از محل منابع داخلی و تسهیلات بانکی به مددجویان وام پرداخت شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی( ره) استان همدان با بیان اینکه 25 هزار و 126 نفر از مددجویان از آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغالزایی بهره مند شده اند، اظهار داشت: 10 هزار و 598 خانوار با جمعیت 19 هزار و 890 نفر از بیمه تامین اجتماعی با هزینه 106 میلیارد ریالی بهره مند هستند.

ابراهیمی ابراز داشت: برقراری مستمری تامین اجتماعی بای 60 خانوار، ارائه خدمات عمرانی به سه هزار و 166 مورد با اعتبار 47 میلیارد ریال و پرداخت شش هزار و 881 مورد وام قرض الحسنه به مبلغ 61 میلیارد ریال و پرداخت دو هزار و 511 مورد کمک هزینه ازدواج از دیگر اقدامات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان قبوده است.

مجموع در آمد های مشارکتی سال جاری کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان 304 میلیارد ریال بوده است

وی خدمات ارائه شده در سال 92 را 12 هزار و 301 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: این خدمات نسبت به سال گذشته 14 درصد رشد داشته است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی( ره) استان همدان با بیان اینکه تعداد صندوق صدقات استان همدان 235 هزار و 944 مورد است، ابراز داشت: میزان صدقات جمع آوری شده در سال جای 85 میلیارد ریال بوده که می توان گفت روزانه 22 میلیون تومان درآمد صدقات بوده است.

وی از کمک 75 میلیارد ریالی حامیان طرح اکرام ایتام خبر داد و بیان داشت: مجموع در آمد های مشارکتی سال جاری کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان 304 میلیارد ریال بوده است که روزانه 83 میلیون تومان درآمد آن بوده و از رشد 29 درصدی بر خور دار است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی( ره) استان همدان با برخی برنامه های راهبریدی مانند اجرای طرح های مشترک در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان اشاره کرد و بیان داشت: با توجه تعداد افراد تحت پوشش و نیاز های آنها و تورم و تغییر سطح زندگی افراد جامعه و همچنین وجود 11 هزار دختر جوان در شرف ازدواج اعتبارات تعلق گرفته به کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان جوابگوی این نیاز ها نیست.

ابراهیمی در پایان سخنانش گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان در سال گذشته موفق به کسب رتبه های برتر در زمینه طرح اشتغال و خود کفایی و آموزش های فنی و حرفه ای و ترویج فرهنگ نماز شده است.