به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی اردوی راهیان نور عمومی تصریح کرد: این اردوگاه به منظور رفاه حال مسافران اردبیلی و اسکان اردوها و کاروان های اعزامی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه استقبال از اردوی راهیان نور در اردبیل قابل توجه است، ساخت چنین مجموعه ای را ضروری عنوان کرد.

خدابخش یادآور شد: در سال جاری 12 هزار نفر در قالب اردوهای راهیان نور از مناطق جنگی دیدار و با شهدا تجدید میثاق کرده اند.

وی افزود: از نیمه دوم اسفند ماه تا پایان فروردین ماه سال آینده نیز برنامه ریزی برای راهیان نور دانشجویی و عمومی انجام می شود.

خدابخش دستگاه های برنامه ریز این حوزه را آماده اعزام کاروان های متعدد عنوان کرد و افزود: شهدا سرمایه های انقلاب هستند که دیدار و تجدید پیمان با آنها تجدید پیمان با آرمان های انقلاب است.

وی اردوی راهیان نور را یک برنامه فرهنگی دانست و افزود: باید زمینه ای فراهم شود تا تمامی علاقه مندان از مناطق جنگی بازدید کنند.