به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان پیش از ظهر یکشنبه در همایش مشترک روسای تبلیغات اسلامی و اداره اوقاف و امورخیریه استان اظهارکرد: دبیرخانه مشترک سازمان اوقاف و امور خیریه و تبلیغات اسلامی استان جهت برنامه های فرهنگی از امروز شروع به فعالیت می‌کند.

لطفیان با بیان اینکه امروز در کشور ایران اسلامی شرایط خاص فرهنگی و بین‌المللی حاکم شده است، گفت: در این راستا می‌بایست نخبگان و صاحب نظران علمی و فرهنگی با هوشیاری کامل وارد میدان شوند.

وی با اشاره به رویدادهای منطقه و بیداری اسلامی افزود: اگر نگاهی کوتاه و گذرا به این حوادث داشته باشیم متوجه این می شوید که نظام جمهوری اسلامی با پشتیبانی مردم و ولایت فقیه توانسته به اهداف انقلاب خود برسد.

لطفیان عنوان کرد: امروز همه وظیف داریم در حول محور ولایت فقیه برای حفظ نظام و اهداف آن تلاش نمایم و از تمام پتانسیل ها اداری و استانی و مردمی برای رفع مشکلات فرهنگی و مذهبی استفاده کنیم.

فعالیت 230 روحانی بومی و طرح هجرت در مناطق روستایی استان

حجت الاسلام لطفیان عنوان کرد: در خراسان جنوبی 149 خانه قرآنی برای پیشرفت قرآن و حضور قرآن در میان خانواده ها فعالیت می کنند.

وی با اشاره به حضور هزار و 500 روحانی در مناطق مختلف استان ادامه داد: 22 حوزه علمیه در استان فعال است که بیش از 700 طلبه در این حوزه ها مشغول به تحصیل هستند.

لطفیان گفت: در خراسان جنوبی 120 روحانی طرح هجرت و 110 روحانی بومی محلی مشغول فعالیت های مذهبی و فرهنگی می باشند که باید برای پیشرفت برنامه های فرهنگی و مذهبی روستا ها از این افراد استفاده کرد.

وی اظهار کرد: نگاه بین اوقاف و امور خیریه و تبلیغات اسلامی بسیار نزدیک و مشترک است که از این پتانسیل می توان در پیشبرد برنامه ها در حوزه های قرآنی،فرهنگی، مذهبی و تریت حافظان و هیئت های مذهبی استفاده کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: طبق تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تربیت 10 میلیون حافظ قرآنی در کشور؛ خراسان جنوبی از مجموع 700 هزار نفر جمعیت استان بایستی 70 هزار حافظ قرآنی تربیت کند.

وی با اشاره به ساخت 200 خانه عالم در سطح استان بر ساماندهی امورات فرهنگی استان تاکید کرد.

حجت الاسلام لطفیان افزود: تبلیغات اسلامی و اداره اوقاف در این راستا داری مشترکات زیادی هستند که می توانند از ظرفیت های یکدیگر با تشکیل یک کارگروه و یک دبیرخانه مشترک مسائل فرهنگی و مذهبی از قبیل وقف و عزادرای و سایر موارد استفاده کنند.