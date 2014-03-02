به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسین آیتی با حضور در دانشگاه علوم پزشکی فسا از خوابگاههای دانشجویی و فضاهای فرهنگی این دانشگاه، مجموعه ورزشی و استخر در حال ساخت و سالن های آمفی تئاتر بازدید کرد.

معاون دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت از رشد سرانه خدمات رفاهی و فرهنگی دانشجویان در سال 93 خبر داد و افزود: سرانه سال 92 معاونت دانشجویی فرهنگی 140میلیارد تومان بوده که این رقم در سال 93 به 190میلیارد تومان رشد کرده است .

وی افزود: سرانه هر دانشجو از 700 هزار تومان در سال92 به بیش از یک میلیون تومان در سال 93 رشد پیدا خواهد کرد.