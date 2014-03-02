به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نستوه با بیان اینکه، آزمون ورودی دبیرستانهای استعدادهای درخشان در روزهای 18 و 19 اردیبهشت 1393 برگزار می‌شود، اظهار داشت: 18 اردیبهشت دانش‌آموزان ورودی پایه هفتم دوره اول متوسطه و 19 اردیبهشت دانش‌آموزان ورودی پایه اول دبیرستان دوره دوم متوسطه در آزمون شرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: بر اساس دستورالعملی که در تاریخ 8 بهمن ماه 1392 به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شده است، ثبت‌نام اولیه داوطلبان آزمون ورودی پایه هفتم و پایه اول دوره دوم متوسطه مدارس استعدادهای درخشان، از 10 تا 22 اسفند ماه و ثبت‌نام داوطلبان آزمون ورودی رشته ادبیات و علوم انسانی (پایه دوم دوره دوم متوسطه) مدارس استعدادهای درخشان، از 17 تا 29 خرداد ماه 93 انجام خواهد شد.

معاون مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان افزود: سایر شرایط و ضوابط در دفترچه آزمون درج شده و به سراسر کشور نیز اعلام شده است؛ اطلاعات بیشتر در خصوص مدارک، ضوابط و شرایط ثبت نام در قالب دفترچه راهنمای‌ ثبت‌نام و شرکت در آزمون از تاریخ سوم بهمن ماه امسال از سوی ادارات کل آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق منتشر شده است.

وی اضافه کرد: دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی مدارس استعدادهای درخشان جهت ادامه تحصیل در دبیرستانهای دوره دوم استعدادهای درخشان، از شرکت در آزمون معاف هستند.

نستوه اظهار داشت: دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی دبستانهای آزمایشی استعدادهای درخشان (شهرهای تهران، قم و شاهرود) جهت ادامه تحصیل در دبیرستانهای دوره اول استعدادهای درخشان همانند سایر دانش‌آموزان باید در آزمون ورودی شرکت کنند؛ پس لازم است در موعد مقرر جهت شرکت در آزمون ورودی ثبت نام کنند.