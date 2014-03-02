نوید طاهری راد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هشتمین و آخرین اردوی انتخابی تیم ملی هاکی چمنی به میزبانی نقده برگزار می‌شود، این اردو با حضور 26 ورزشکار از سراسر ایران کار خود را آغاز می کند و تا روز شنبه 17 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

طاهری راد خاطر نشان کرد: تمرینات خود را زیر نظر رجب نورانی به عنوان سرمربی و ابوالفضل یوسفی به عنوان مربی دنبال می کنیم تا خود را برای حضوری شایسته در مسابقات انتخابی بازی ‌های آسیایی اینچوان کره جنوبی آماده سازیم.

وی افزود: این مسابقات از تاریخ 24 اسفند ماه تا 3 فروردین ماه به میزبانی بنگلادش برگزار خواهد شد و امیدوارم بتوانیم سهمیه این بازی ها را بگیریم چرا که تیم ملی لیاقت حضور در این بازی ها را دارد.

طاهری راد گفت: محسن قریشی هم به عنوان یکی دیگر از هاکی بازان استان گلستان در این اردو حضور دارد.

وی در خصوص قهرمانی تیم ملی هاکی در رقابت های غرب آسیا گفت: در این دوره از بازی ها توانستیم با یک برد و یک تساوی به مقام قهرمانی برسیم و خود را یک محک جدی قبل از رقابت های انتخابی بزنیم.