به گزارش خبرگزاری مهر، وحید رحمتی درباره ویژگیهای پورتال جدید این جمعیت توضیح داد: این درگاه ورودی، در دو بخش طراحی شده است که یکی از آنها زیرپورتال‌های استانی است که به همه جمعیت‌های استانی امکان مدیریت پورتال استان مربوطه‌شان را می‌دهد.

وی افزود: به علاوه پورتال مراکز تابعه همچون مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌ احمر، دبیرخانه حقوق بشردوستانه و مراکز درمانی خارج کشور با ویژگیهای مدیریت آن از سوی مراکز هم فعال خواهد شد.

راه اندازی بخش نکته های آموزشی

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه از مواردی که در پورتال جدید بیشتر به آن پرداخته شده، امکان مشاهده برگزیده اخبار استانی در صفحه نخست است، تصریح کرد: به علاوه ۲ سامانه ارتباطات مردمی هم در پورتال جدید راه‌اندازی خواهد شد که هم به ارتباطات مردمی و هم به شکایات، انتقادات و پیشنهادات مردم پاسخ خواهد داد که در این زمینه سامانه ارتباطات مردمی از سوی اداره‌ کل روابط عمومی و سامانه شکایات، پیشنهادات و انتقادات از سوی اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات مدیریت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در سایت جدید دسترسی بهتری برای موارد قبلی موجود در سایت فراهم شده است، اظهارداشت: این موارد شامل خدمات عمومی، خدمات کارکنان و سئوالات متداول است و بخش جدیدی به نام "آیا می‌دانید" راه‌اندازی شده که نکته‌های آموزشی و دانستنی‌های مورد نیاز مردم موجود است.

به گفته مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال‌احمر مقرر شده است در قسمتی از این پورتال امکان مشاهده فیلم و عکس با شرایط بهتر و سرعت بیشتر و بخشی هم برای درج مقالات تخصصی و آموزشی مرتبط با هلال احمر، خاطرات امدادگران، معرفی امدادگران و داوطلبان برتر و... در راستای شناخت بیشتر مردم با اهداف و آرمانهای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

وی تاکید کرد: به علاوه در پورتال جدید جمعیت هلال‌احمر مواردی وجود دارد که دسترسی به اخبار را برای همکاران رسانه‌ای این جمعیت بسیار آسان‌تر کرده است.