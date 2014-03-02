به گزارش خبرنگار مهر، علی زارعی ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون گندم آرد و نان شهرستان دشتی اظهار داشت: با توجه به نزیک شدن ایام نوروز باید نسبت به تهیه لیست نانوائی‌های کشیک نوروزی و خدمات رسانی بهتر به مردم و مسافران در ایام تعطیلات نوروزی اقدام شود.

وی افزود: اگر نانوائی‌ها در ایام نوروز نتوانند خدمات خوبی به مردم ارائه دهند به شدت با آنها برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: در سال جاری تعداد 530 بازرسی توسط دستگاه‌های ذیربط انجام شده که در مجموع تعداد 124 فقره پرونده تخلفاتی به ارزش ریالی بالغ بر 260 میلیون ریال تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شده است.

زارعی گفت :باتوجه به بازدیدهای بعمل آمده برخی از نانواییها مسائل بهداشتی رعایت نمی کنند که بیشتر این مسائل مربوط به عدم استفاده از لباس مخصوص و روپوش، نداشتن کارت بهداشتی و سلامت برخی افراد شاغل در نانوایی،کمبود امکانات لازم در جعبه کمک‌های اولیه، کپسول آتش نشانی، نامناسب بودن محیط برخی از نانوائی‌ها بوده که 19 پرونده تشکیل شده است.

وی خاطر نشان کرد: در شهرستان دشتی 69 نانوایی فعالیت دارند و دستگاه‌های متولی از جمله صنعت، معدن و تجارت، مجمع امور صنفی و اتحادیه خبازان با همکاری بخشداری‌ها در خصوص راه‌اندازی مجدد نانوایی‌ها در روستاهای بنیاد و چاوشی پیگیری و اقدام قانونی به عمل آورند.

زارعی از اتحادیه خبازان خواست برای تامین نان شهروندان در روز 13 فروردین برای صبح و شب تدابیر لازم اتخاذ کنند.

قائدی رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دشتی نیز گفت :از 124 فقره پرونده ارسالی همه ی پرونده ها رسیدگی شده و مبلغ بالغ بر 190 میلیون ریال جرائم نقدی بعلت کم فروشی، گرانفروشی و عدم رعایت مسائل بهداشتی برخی از متصدیان جریمه شده اند.