به گزارش خبرنگار مهر، نهمین همایش بسیج و اصحاب رسانه روز یکشنبه با حضور سردار رمضان شریف مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار سالار آبنوش فرمانده سپاه استان، مدیران مسئول و خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سالن قائم شهرداری قزوین برگزار شد.

سردار شریف در این مراسم گفت: دشمن تلاش می کند با ایجاد فضای یاس و ناامیدی در کشور به اهداف خود جامه عمل بپوشاند و از رسیدن پیام انقلاب به دیگر ملل جلوگیری کند اما به همت رهبر انقلاب و هوشیاری مردم همچنان صدای رسای آزادی خواهی در جهان هستیم.

وی افزود: انقلاب اسلامی تفکر جدیدی را به دنیا معرفی کرده که به لحاظ محتوی قویترین پیام را دارد و با الهام از اراده الهی در میان سایرین هم تاثیرگذار شده است.

سردار شریف بیان کرد: گوش های شنوایی در جهان پیدا شده که پیام انقلاب ما را که محتوایی غنی و دینی دارد می شنود و با شناختی که از امام خمینی و ملت ایران در سراسر گیتی پیدا شده دیگر گفتمان و فرهنگ غرب خواهان ندارد و آمریکائیها در این زمینه کم آورده اند.

این مسئول اظهارداشت: وقتی آمریکا با ادعای دروغین و فریبنده ایجاد عمران و آبادانی وارد افغانستان شد برخی تصور کردند فرشته نجات آمده اما امروز همگان دیدند که این حضور چیزی جز قتل و غارت و نا امنی نداشته و شکست خوردن آمریکا را جهان مشاهده کرد.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: پیام زلال و شفافی که با فطرت مردم همخوانی داشته باشد نقشه راه سعادت بشریت است و علیرغم آنکه از سوی برخی همسایگان در فشار بودیم با کرامت و بزرگواری انقلابی از این بی مهری ها چشم پوشی و گذشت کردیم تا مسلمانان آسیب نبینند و اتحاد کشورهای اسلامی خدشه دار نشود.

داشتن سواد رسانه ای مهم است

شریف با اشاره به اهمیت رسانه در شرایط کنونی اظهارداشت: برای این که بتوانیم پیام انقلاب را به دنیا برسانیم قبل از مجهز شدن به ابزار رسانه ای باید سواد رسانه ای داشته باشیم تا بتوانیم در مقابل رسانه های دشمن حرفی برای گفتن داشته باشیم.

این مسئول یادآورشد: فضای مجازی بسیار مخرب و تهدید کننده است و با چهار کلمه می توان بنیان خانواده ها را آسیب رساند و متاسفانه ما از این بابت بسیار آسیب پذیر هستیم و باید خود را مصون کنیم لذا به نظر می رسد در حوزه رسانه ای هم باید اشکالات خود را منصفانه بپذیریم و آن را رفع کنیم.

وی گفت: علیرغم استعدادهای فراوانی که در کشور داریم و با تجربه ارزشمند دفاع مقدس هنوز نتوانسته ایم ارزشهای موفق و فرهنگ دفاع مقدس را به نسل جوان منتقل کنیم که در این راستا رسانه ها می توانند نقش موثری ایفا کنند.

شریف اظهارداشت: در مقطعی به خرازی ها و باکریها و شهید همت ها نیاز داشتیم و امروز کسانی که در علم و فنآوری در مقابل دشمن ایستاده اند نقش این شهدای والا مقام را ایفا می کنند و موجب افتخار و عزت کشور شده اند.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی راهکار مقابله با تهدیدات دشمن است و هرگز به معنی ریاضت کشیدن نیست بلکه حرکت بر مبنای داشته ها و استفاده از همه فرصتها و ظرفیت هاست که موجب سربلندی نظام می شود.

وی افزود: کسانی که ارتباط با آمریکا را در ذهنشان تصور می کنند باید بدانند سران استکبار بدنبال پایمال کردن حقوق ملتها هستند و رابطه با آنها زیان دارد و مطمئن باشید امروز به اقتداری رسیده ایم که دیگر دشمنان نمی توانند به ما زور بگویند و چیزی را بر ملت ما تحمیل کنند.

این مسئول یادآور شد: 200 هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کردیم تا از سلطه استکبار و ظلم و ستم رها شویم و ملت فیهم ایران اسلامی هرگز راضی نخواهد شد خونهای شهدا پایمال شود.

مشاور فرمانده کل سپاه اظهارداشت: البته همه مشکلات ما ناشی از تحریم و فشارهای خارجی و توطئه های آمریکا نیست و گاهی مدیریت های ناصحیح و ضعیف هم مشکل ساز شده اما باید با اتکاء به توان داخلی مشکلات را برطرف کنیم.

وی بیان کرد: خوشبختانه نیروهای مسلح کشور تحت هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و حرکت در مسیر منویات ولی فقیه به اقتدار خوبی رسیده اند که با توان کامل از نظام اسلامی صیانت می کنند.

شریف بیان کرد: اگر قدر داشته های خود را بدانیم و در مسیر شهدا و رهبری حرکت کنیم آسیب نخواهیم دید و کشتی انقلاب به سلامت به ساحل مقصود خواهد رسید.

در نهمین همایش بسیج و اصحاب رسانه و چهارمین یادواره شهدای رسانه استان قزوین از چهار عنوان کتاب با عناوین"کیمیاگری" "درسهائی از پیامبر اعظم(ص)" ، "ماهواره در خانواده چه می کند؟" و کتاب "راه نجات" نوشته حجت الاسلام علی معبودی مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه استان قزوین رونمایی شد.

خانواده‌های شهیدان رضا طاهرخوانی، مجید کوزه‌گرها، محمدحسن ماخانی، غلامحسین اسدالهی،ابراهیم سهیلی راد، سیدمحمود صلاحی، محمد حسین محمودیان، ابوالفضل رجبی دهکی، حمیدرضا کشاورز و طهماسب شیخ‌حسنی در چهارمین یادواره شهدای رسانه استان تجلیل شدند.

گفتنی است در این مراسم از 80 فعال رسانه و خبرنگار نیز تجلیل شد.