به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد طاهرگرایلی ظهر یکشنبه در همایش مشترک روسای ادارات اوقاف و امورخیریه و تبلیغات اسلامی استان که در محل مزار شهدایه باقریه برگزار شد، اظهارداشت: وقف یک صدقه جاریه است که از صدر اسلام تاکنون ادامه داشته و با فراز و نشیب های گوناگونی همراه بوده است.

وی با بیان اینکه وقف یکی از پایه های دین اسلام که ائمه و معصومین (ع) توانستند بدین وسیله به تبلیغ دین مبین اسلام ادامه دهند، گفت: در عصر ما حضرت امام خمینی(ره) با کمک مالی وقف توانستند این انقلاب را به پیروزی برسانند.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه خراسان جنوبی تصریح کرد: در استان خراسان جنوبی پتانسیلهای خوبی در خصوص وقف موجود است که باید به نحو شایسته از آن استفاده کرد.

وی بیان داشت: باید همه دستگاه و نهاد های مربوطه به خصوص حوزه های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره اوقاف،فرمانداری ها و بخشداری ها با کمک و همراهی یکدیگر برای فرهنگ سازی و استفاده موقوفات تلاش کنند.

وی با اشاره به حملات و تهاجم فرهنگی دشمنان انقلاب و دین اسلام عنوان کرد: بیشترین وقفیات در اختیار مسلمانان و یهودیان است اما یهودیان از آن برای ضربه زدن به اسلام استفاده می کنند و اینجاست که باید مسلمانان در کنار هم و با برنامه ریزی از وقف و موقوفات برای جلو گیری از تهاجم فرهنگی دشمن استفاده لازم را داشته باشند و این نیاز به هماهنگی بین دستگاه های مربوطه دارد.

حجت الاسلام گرایلی اضافه کرد: اداره اوقاف خود را موظف می داند که طبق نیت واقفان از وقف استفاده شود و این خط قرمز اداره اوقاف و امورخیریه است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون کلیه وقف نامه های استان در شش مرتبه بازخوانی شده است، بیان کرد: هفت هزار هکتار از موقوفات که در اختیار متصرفان بوده به اوقاف برگشته است.

حجت الاسلام گرایلی با بیان اینکه یک پنجم موقوفات استان درآمد زا است، اظهار کرد: در بسیاری از موقوفات می توان در کار های فرهنگی روستا کمک کرد تا روستا ها دیگر شاهد مشکلات فرهنگی و عمرانی نباشند.