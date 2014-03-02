به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عبدالحسینی پیشکسوت عکاسی و مدرس دانشکده خبر با تأکید بر اثرگذاری بالای زبان تصویر نسبت به سایر زبان ها، اظهار داشت: یک تصویر برابر با هزار کلمه است. اگر بخواهید با خط متوسط هزار کلمه بنویسید سه صفحه لازم است. اما یک تصویر می تواند با شما ارتباط برقرار کند، بی آنکه محدودیت زبان‌های گفتاری و نوشتاری و یا حتی فاصله و مکان وجود داشته باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: عکس، قدرتمندترین زبان هنری است و جایگاه خاصی دارد. در همین رابطه شاهد بوده‌ایم که عکس در جریان هشت سال دفاع مقدس و همچنین پیروزی انقلاب اسلامی چقدر کارساز واقع شده است. در زمینه ارتباطات تصویری، گرافیک، پوست، چیدمان و تندیس هم می‌توانند در بالا بردن سواد بصری جامعه مؤثر واقع شوند.

عبدالحسینی بر تسلط به سه پارامتر شناخت خود، مخاطب و تکنولوژی تأکید کرد و گفت: با توجه به قدرت بالای تصویر در زمینه اثرگذاری بر مخاطب، عکس می تواند مخرب و یا سازنده واقع شود. در جشنواره های عکس شهروندی ما می خواهیم به مردم آموزش بدهیم که چطور ببینند و البته دیدن فراتر از نگاه کردن است.

وی درباره جشنواره عکس شهروندی «قاب حماسه» تصریح کرد: در این جشنواره سطوح مختلف مردم، شکوه و عظمت جشن سالانه انقلاب اسلامی را به تصویر کشیدند. این تصاویر با دیدگاه ها و زوایای مختلف ارائه شده چنان که زوایای دیدی به تعداد تمام مردم ایران نسبت به این حماسه وجود دارد. تکنولوژی های مختلفی از دوربین‌های تخصصی تا تلفن‌های همراه برای تهیه عکس از سوی شرکت کنندگان استفاده شد و در حقیقت هر یک از شهروندان توانسته‌اند به سهم خود گوشه‌ای از این جشن ملی را ثبت کنند.

این عکاس پیشکوست اظهار داشت: پیشنهاد می کنم برای مفیدتر شدن روند برگزاری این جشنواره، دبیرخانه دائمی فعال شود و بررسی های کارشناسی برای تداوم روند برگزاری این جشنواره از سوی دبیرخانه صورت بگیرد. برای مثال تشکیل کارگاه های عکاسی در کنار جشنواره می تواند مکمل واقع شود که البته هر تصمیمی در این زمینه نیازمند بحث کارشناسی و دقیق است.

وی همچنین پیشنهاد تشکیل کارگاه برای برگزیدگان جشنواره سال جاری را مطرح کرد و افزود: این کارگاه ها می توانند مبانی عکاسی و خوب دیدن را مطرح کنند تا به این ترتیب در سال های آینده عکس ها با آگاهی بیشتری تهیه شوند. حتی می توان حلقه های مرکزی این جشنواره را در استان ها و شهرستان‌ها هم بررسی کرد. به هر حال لازم است که ابتدا فکر و ایده و بعد خلاقیت حاصل شود.

عضو هیات داوران جشنواره عکس شهروندی همچنین با اشاره به ظرفیت های راهپیمایی 22 بهمن ماه برای برگزاری مسابقات سالانه عکاسی با این موضوع گفت: سال هاست که خبرنگاران داخل و خارج با نگاه های مختلف این حماسه را ثبت می کنند و همواره شاهد هستیم که هر کدام حرف تازه و نگاه جدیدی دارند. پس این ظرفیت وجود دارد و تنها با یک نگاه ساده می توان فهمید که به تعداد عکاسان حاضر در این راهپیمایی، نگاه و دیدگاه وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره عکس شهروندی «قاب حماسه» با موضوع ثبت حماسه حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد و هیئت داوران جشنواره شامل محمود عبدالحسینی، سیدعباس میرهاشمی و فرهاد سلیمانی از میان بیش از 1100 اثر قابل قبول ارسالی به دبیرخانه جشنواره 22 اثر را حائز رتبه برتر شناختند.مراسم اختتامیه این جشنواره روز 17 اسفند ماه با تجلیل از عکس های برگزیده و همچنین برپایی نمایشگاهی از 40 اثر برتر در موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، اجرا خواهد شد.