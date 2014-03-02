منصور حقیقت پور بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از کارخانه سبلان خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این مجموعه توان تولید دو هزار دستگاه اتوبوس در سال را دارد که می تواند علاوه بر نیاز داخل استان، نیاز استان های دیگر را نیز تامین کند.

به گفته حقیقت پور با وجود اینکه تولیدات این مجموعه استاندارد یورو سه دارد از زمان افتتاح در سال 88 تاکنون تولید قابل توجهی نداشته است.

وی عمده مشکل این کارخانه را مالکیت و سند اراضی آن عنوان کرد و افزود: صحبتهایی با مدیران کارخانه و مدیران استان برای رفع این مشکل صورت گرفته است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک این مجموعه به یکی از واحدهای تولید صنعتی شاخص استان تبدیل شود.

وی استفاده از ظرفیت اشتغال این مجموعه را در وضعیت بیکاری استان ضروری توصیف کرد و افزود: این مجموعه سختی راه اندازی را پشت سر گذاشته و نباید در فعالیت آن سنگ اندازی شود.