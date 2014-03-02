به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، این کارگردان مطرح که بیش از 6 دهه از عمرش را به کارگردانی گذراند، دیشب در پاریس درگذشت.

ژان-لویی لیوی تهیه کننده وی خبر مرگ این کارگردان را تایید کرد.

رنه که اغلب با موج نوی فرانسه شناخته می شود در عین حال مدرنیسم و سورآلیسم را نیز وارد آثارش کرده بود.

آخرین فیلم او «زندگی رایلی» که بر مبنای زندگی آلن آیشبورن ساخته شده برای اولین بار در فوریه امسال و در جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد.

این سومین فیلمی است که وی بر مبنای این اثر ساخته و منعکس‌کننده توجه این کارگردان به استفاده از تئاتر به عنوان بن مایه فیلم‌هایش بود.

اولین فیلم بلند او در زمینه ترس از جنگ و درباره بمباران اتمی هیروشیما با عنوان «هیروشیما عشق من» در سال 1959 شهرتی جهانی یافت. او برای این فیلم نامزد بهترین فیلمنامه اسکار شد و چندین جایزه از منتقدان برد.

رنه شماری از مهمترین جوایز فیلم را از فستیوال‌های مختلف سینمایی دریافت کرد.

او شیرطلای جشنواره فیلم ونیز در سال 1969 برای «سال گذشته در مارین‌باد» برد و خرس نقره ای برلین را برای «سیگار /غیرسیگار» دریافت کرد.

وی جایزه یک عمر دستاورد سینمایی را از جشنواره فیلم کن 2009 دریافت کرده بود و امسال با جدیدترین فیلمش جایزه خرس نقره‌ای الفرد باوئر برلین را دریافت کرد. با این حال او توجهی به جوایز سینمایی نداشت و همواره تهیه کننده او ژان-لویی لیوی به نیابت او این جایزه را دریافت می‌کرد.