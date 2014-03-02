به گزارش خبرنگارمهر، فرماندار کاشمر بعد از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه خوشنویسی نقش قلم بااشاره به سابقه دیرینه هنری شهرستان اظهار کرد: شهرستان کاشمر دارالمومنین است ولباس تقوا بهترین هنری است که مردم کاشمر برتن دارند.

مهدی فروزان اظهار داشت: با حضور هنرمندان واساتیدی که درشهرستان وجود دارد برگزاری چنین نمایشگاههایی آغازی برای آشنایی دانش پژوهان ودانش آموزان وعلاقه مندان به هنر خوشنویسی است.

وی خطاب به هنرمندان واساتید هنر شهرستان گفت: هنرمندان شهرستان باباور قدرت فوق درونی خود باید درمقابل سختی ها ومشکلات، روبه جلو حرکت کنند.

وی تصریح کرد: باید خودمان رابرای آینده آماده کنیم وبا حرکتی روبه جلو با هنرزیبای خوشنویسی وسایر هنرها کاشمر را درسطح ملی وحتی جهانی معرفی کنیم.

گفتنی است، نمایشگاه نقش قلم با اثار خوشنویسی هنرجویان فوق ممتاز استاد مهدی فانی همه روزه تا 15 اسفند ماه در نگارخانه ارشاد کاشمر آماده بازدید عموم است.