به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جلیلی بعدازظهر یک شنبه در جلسه هماهنگی خدمات نوروزی در اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان نهاوند اظهار داشت: شهرستان نهاوند به لحاظ سابقه تاریخی و فرهنگی و گردشگری قابلیت و پتانسیل زیادی برای جذب گردشگران و مهمانان نوروزی دارد.

جلیلی گفت: شهرستان نهاوند دارای 30 جاذبه طبیعی است و در حوزه جاذبه های تاریخی و فرهنگی 144 تپه، چهار بافت تاریخی، دو پل، هفت حمام، 17 خانه، چهار قلعه، دو کاروانسرا،چهار مسجد،15 مقبره و دو نقوش تاریخی و باستانی در این شهرستان وجود دارد.

وی افزود: شهرستان نهاوند دارای 97 اثر تاریخی و باستانی ثبت شده است و موزه تاریخ و باستان و موزه شهدا نهاوند فعال هستند.

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری نهاوند عنوان کرد: به منظور خدمات رسانی مطلوب به مسافران و شهروندان نهاوندی در ایام تعطیلات نوروز15 کمیته در شهرستان تشکیل شده تا بتوانند با برنامه ریزیهای مناسب خاطرات خوشی را برای مسافران رقم بزنند.

ابراهیم جلیلی بیان داشت: امسال پنج مرکز اسکان ویژه مسافران در سطح مدارس ،خانه معلم و مهمان پذیر های شهر نهاوند تجهیز شده اند که البته این آمادگی وجود دارد در صورت نیاز دیگر مراکز آموزشی نیز در خدمت مسافران باشد.

جلیلی ادامه داد: یک هتل و دو مهمانپذیر و چهار رستوران بین راهی برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی در نهاوند آماده فعالیت هستند ضمن اینکه در مراکز تفریحی نهاوند مانند سراب گیان، گاماسیاب و فارسبان و حمام حاج آقا تراب هم تسهیلات لازم برای مهمانان نوروزی تدارک دیده شده است.

وی اظهار داشت: برای ارائه خدمات مطلوب به مردم و مهمانان نوروزی 40 برنامه مختلف در شهرستان نهاوند اجرا می شود که آماده و فعال کردن تمام عابربانکها، زیباسازی چهره شهر نهاوند، مناسب کردن فضای پارکها، فعال سازی واحدهای نظارتی، تشکیل کشیک نوروزی ادارات از جمله آنهاست.

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری نهاوند گفت: تعطیلات و سفرهای نوروزی فرصتی برای شناساندن فرهنگ بومی و اصیل شهرستان نهاوند و معرفی توانمندی های موجود در بخش گردشگری و معرفی اماکن متبرکه امامزاده شاهزاده محمد(ع)،امامزاده ابراهیم (ع)،امامزاده فضل (ع) وصنایع دستی، اماکن تاریخی مانند حمام حاج آقا تراب، تپه گیان و باباقاسم و سوغات نهاوند است.

ابراهیم جلیلی ایجاد خاطره خوش از شهر نهاوند را برای مسافران و گردشگران نوروزی را هدف اصلی ستاد دانست و اظهار داشت: نهاوند شهر سراب های خروشان ایران و دروازه وروداسلام به ایران با تمام امکانات و ظرفیت موجود آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است.