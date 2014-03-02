فاطمه شیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در فعاليت‏هاي شهروندي مسجد محوري مهمترین معیار است، افزود: مفاهيم اسلامي و شيعي، بهترين محتوا براي تبليغات برای توسعه فرهنگ شهروندي است.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ شهروندي جزء ضروري زندگی در شهر است، اظهار داشت: اگر قوانین مربوط به شهروندان مانند ایجاد فضا و محله ‌ای سالم، احساس مسئولیت نسبت به محیط زندگی و کمک به حاکمیت قانون رعایت شود اساس قوانین شهروندی و فرهنگ شهرنشینی تقویت می یابد.

عضو شورای شهر رشت همچنین ادامه داد: پس از ابلاغ سیاست های 24 ماده ای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، شورا و شهرداری کلانشهر رشت در راستای پیگیری و وصول مطالبات خود از بخش خصوصی و دولتی گام برداشته است.

وی با بیان اینکه بر اساس قوانین نسبت به پیگیری معوقات اقدام می شود، گفت: ساماندهی و وصول معوقات شهرداری برای توسعه، عمران و آبادانی شهری به عنوان حق مسلم شهروندان ضرورتی انکارناپذیر است.

شیرزاد با تاکید بر اینکه اجرای قانون برای همه یکسان است، افزود: همه بدهکاران به شهرداری باید برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان تا پایان سال جاری مذاکرات خود را با شهرداری برای پرداخت معوقات خود آغاز کنند.

وی اظهار داشت: در این راستا یکی از بدهکاران که حدود هشت میلیارد تومان به شهردای بدهکار است با پرداخت مبلغی پیش پرداخت نسبت تقسیط و بدهی معوقه خود اقدام کرده تا زمینه عمران و توسعه شهری بیش از گذشته فراهم شود.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت از استقرار اتوماسیون اداری در شهرداری رشت طی آینده ای نزدیک خبر داد و یادآور شد: در راستای تکریم ارباب رجوع و حفظ منزلت شهروندان تغییرات اساسی در ساختار شهرداری ایجاد می شود.