به گزارش خبرنگار مهر، سیروس رضایتی ظهر یکشنبه در جمع مدیران استان افزود: دولت برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به شدت فعال شده است.

وی اظهارداشت: خوشبختانه گیلان با حمایت استاندار و پیگیری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات جزء ششمین استان کشور بوده که این مرکز داده در محل شرکت پست با اعتباری 4.5 میلیارد تومان در حال نصب و راه اندازی است.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: هم اکنون سایت های فراوانی از سوی سازمان ها، نهادها، ارگان ها و افراد حقیقی و حقیقی در فضای مجازی ایجاد شده است و این مرکز تمامی سایت ها را تجمیع و ساماندهی خواهد کرد.

وی افزود: سازمان ها باید خدمات خود را از طریق مرکز به مردم ارائه دهند دیگر نیازی نیست هرکس برای خود یک مرکز داده داشته باشد.

رضایتی ادامه داد: این مرکز تاکنون در استان های بوشهر، خوزستان، همدان، قم و فارس راه اندازی و در گیلان نیز به بزودی افتتاح می شود.

وی همچنین به سرویس جدید 193 شرکت پست در استان اشاره کرد و گفت: این سرويس با بهره مندي از تلفن 193 در کوتاهترین زمان ممکن خدمات پستی را در اختیار شهروندان از طریق مراجعه به نشانی متقاضیان قرار می دهد.

مدیرکل شرکت پست گیلان افزود: سرویس 193 می تواند جایگزینی برای پیک های موتوری باشد.

وی در ادامه حفظ اطمینان از امنیت و ایمنی کالا را از جمله مزایای این سرویس برشمرد و اذعان داشت: این سرویس در وقت و هزینه هموطنان نیز صرفه جویی خواهد کرد.

رضایتی بیان داشت: سرویس پست تلفنی امکان دریافت مرسولات پستی را از در منزل و محل کار افراد و بدون نیاز به مراجعه به دفاتر پستی فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: با استفاده از این سرویس، متقاضیان استفاده از خدمات پستی می توانند با تماس تلفنی با شماره 193 ماموران شرکت پست را به در منازل و محل کار خود فراخوانده و مرسولات پستی خود را تحویل آنها داده و نرخ خدمات پستی را در محل پرداخت کنند.

مدیرکل پست گیلان با اعلام اینکه 666 کارمند این شرکت در استان مشغول خدمت به مردم هستند، گفت: شرکت اجازه دارد تعداد نامه رسان ها ( بصورت قراردادی) به تناسب کار افزایش دهد ولی در حوزه ستادی باید از سیستم های مکانیزه استفاده شود.

وی در ادامه با بیان اینکه شرکت پست هم از بخش خصوصی و هم دولتی استفاده می کند، یادآورشد: هم اکنون 485 واحد آی سی تی روستایی،271 دفتر پیشخوان دولت، 70 واحد دولتی و 500 صندوق پستی در سطح استان استقرار دارد، این دفاتر تمامی خدمات سازمان ها را به نیابت انجام می دهند.