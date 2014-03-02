به گزارش خبرنگار مهر، محسن ضرغام ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار در جمع مسئولان و اساتید این دانشگاه اظهار داشت: دانشجويان ما بايد هدف اصلي خود را بر روی تحصيل و تمركز بر پژوهش هاي كاربردي در علوم روز دنيا متمرکز کنند.

وی تصریح کرد: تا زمانی که هدف برخی از افراد برای ورود به دانشگاه تنها کسب مدرک باشد هیچ استعدادی شکوفا نخواهد شد.

سیستان و بلوچستان در عرصه آموزش عالی پیشتاز است

ضرغام همچنین در این دیدار با بیان اینکه توسعه همه جانبه آموزش عالي، سيستان و بلوچستان را به يكي از مراكز پيشتاز علمی مبدل كرده است افزود: وجود بيش از 35 دانشگاه و مركز آموزش عالي در استان حاکی از رشدی هدفمند دارد.

وی وجود بيش از چهار و نيم ميليون دانشجو در كشور را نشانه سرعت شتاب دار علم در کشور ایران دانست و ادامه داد: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته ایران اسلامی تا سال 1404 در تمامی ابعاد علمی به توانمندي هايي چشمگيری دست خواهد يافت.

وي آمـوزش عالي را به عنوان بستر اصلي و پايه اساسی بخش هاي اقتصادي ، صنعتي ، فرهنگي برشمرد و تـاكيد كرد: توسعه شتاب دار ايران اسلامي درمنطقه و جهان مرهون رشد دانشگاه ها بوده و حمايت از اين بستر مي تواند بسياري از تهديدات و تحريم ها را به فرصت هاي طلايي در راستاي سازندگي تبدیل کند.

وی همچنین دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار را داراي پتانسیل ها ويژگي هاي خاص دانست و گفت: این دانشگاه بايد به سمت توسعه كيفي و آنچه مورد نياز كشوراست گام برداشته و با تربيت نيروهاي متعهد خلاء هاي موجود را در تامين نيروي متخصص و در حوزه دريا برطرف كند.

گرایش های سیاسی در گزینش لحاظ نمی شود

مديركل دبيرخانه هيئت مركزي گزينش كاركنان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري کشور همچنین با بیان اینکه گرايش‌هاي حزبي و جناحي و گرايش‌هاي سياسي در گزينش لحاظ نمی شود افزود: هرفردي که به گروه‌هاي مورد تائيد نظام گرايش داشته باشد منعی در گزینش ندارد.

ضرغام با اشاره بر اينكه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مخالف فعاليت تشكل هاي سياسي در دانشگاه هاي نيست ادامه داد: مبناي گزينش، صلاحيت‌هاي سياسي، اخلاقي و اعتقادي است.

وی همچنین در خصوص صلاحيت افراد و قبولي آنها در گزينش افزود: هر فردي اگر در چهار چوب نظام اسلامي حركت كند مورد تائيد است كه البته به دلیل رسالت خطیر و سنگین کارکنان و ارتباط با دانشجویان شرايط خاصي نیز براي وزارت علوم در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص گزينش نيروهاي دانشگاهي و مراکز علمي پژوهشي اظهار داشت: براي اينكه نيروهاي اصلح را براي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي انتخاب کنيم بايد صلاحيت‌هاي آنها در بحث‌هاي اخلاقي، اعتقادي و سياسي مشخص شود.



