به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا شاملو ظهر یکشنبه در گنبدکاووس گفت: از آرمان های نظام و رهبر کبیر انقلاب توجه به مناطق محروم است و طی این 35 سال انقلاب تلاش شده با همه مشکلات و سختی ها خدمات رسانی به مردم صورت گیرد که به لطف خدا تا حدودی موفق بودیم.

وی افزود: لزوم اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی توجه به مشکلات روستایی است. اقتصاد مقاومتی در معنا رفع وابستگی کشور در نیازهای اولیه است و نیاز اولیه کشور نیز نیاز غذایی است و برای جلوگیری از واردات گندم و تولید این محصول توسط روستائیان باید به روستاها توجه ویژه داشت.

شاملو بیان کرد: امروز به لطف خدا طیف گسترده ای از فعالیت های عمرانی در روستاها انجام می شود که شامل طرح پایه، بهسازی، سند دار کردن املاک روستایی، بازسازی تخریب های ناشی از حوادث و احیا گردشگری روستاهای خاص می شود.

وی خاطرنشان کرد: ما در کنار اهداف کلان خود فعالیت های بهسازی و بستر سازی برای فعالیت دیگر دستگاه ها در نظر داریم.

شاملو با بیان این که با ارتباط خوبی که مسئولان استانی و شهرستان گنبد دارند و اعتماد مجلس و مردم انشالله در سال های آینده گام های بلندی را بر می داریم اذعان کرد: امیدواریم در سال های آتی بتوانیم جایگاه ویژه ای به لحاظ ساختاری در تعیین متولی روستاها در زمینه عام در توسعه و عمران داشته باشیم هر چند در ماده 196 برنامه پنجم فعالیت های خوبی داشته ایم.

وی در خصوص شهرستان گنبدکاووس گفت: نکاتی فرماندار و نماینده مردم اعلام کردند پیگیری می کنیم و مکانی را برای تخلیه فضولات حیوانی و ساماندهی بهداشت محیط در نظر خواهیم گرفت، جمع آوری آب های سطحی را نیز در برنامه خود لحاظ می کنیم.

وی اظهار کرد: سالانه 2 هزار میلیارد تومان برای طرح هادی در کشور نیاز است که طی 2 سال گذشته به علت مشکلات و کاهش اعتبارات این موضوع به صورت مسکوت باقی مانده است که امیدواریم در بودجه سال 93 این وقفه جبران شود.

شاملو بیان کرد: حداقل 8 درصد از بودجه های استانی به طرح هادی اختصاص داده شده است که این موضوع دست مسئولان استانی را باز خواهد گذاشت تا بتوانند بیش از 8 درصد اختصاص دهند و بخشی از نیاز های فعلی را جبران کنند.

معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن کشور گفت: در سال 93 به امید خدا 70 تا 80 درصد پروژه های نیمه تمام را به اتمام برسانیم، در تلاش هستیم از اعتبارات ملی که در سه بخش تعریف شده اعتباری ویژه ای را برای گنبدکاووس در نظر بگیریم.

وی همچنین با حضور در روستای آق آباد گفت: اولین سازمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که به دستور امام خمینی (ره) تاسیس شد بنیاد مسکن بود که این اهمیت موضوع را می رساند

شاملو ادامه داد: در برنامه چهارم یک میلیون و 600 هزار مسکن روستایی بهسازی شده است، همچنین 3 و نیم میلیون واحد روستایی در کشور سند دار شده است و این آمار در کنار مناطق زلزله زده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر یک هزار و 300 روستا در حال انجام بهسازی هستند و منابع اعتباری نیز خود مردم هستند که امید ما نیز به مشارکت های مردمی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهرستان گنبدکاووس نسبت به شاخص های کشور عقب تر است و در اعتبارات سال آینده سعی خواهیم کرد اعتبار ویژه ای برای این شهرستان اختصاص دهیم.