به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی «شیار 143» عصر دیروز شنبه 10 اسفند ماه با حضور نرگس آبیار نویسنده و کارگردان، محمد حسین قاسمی تهیه کننده و معاونت فرهنگی و بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) و خانوادهای شهید علی محمدی و شهید افشار در فرهنگسرای ابن سینا برگزار شد

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با پایان نمایش فیلم، محمدحسین قاسمی تهیه‌کننده «شیار 143» بیان کرد: از هرکسی که انتقاد می کنیم ما را ضد انقلاب می خوانند. متاسفانه هم اکنون عدم توجه به نیروهای جوان از جمله مشکلات فرهنگی ماست و ما در برهه پوست اندازی و نوزایی هنری قرار داریم.

نرگس آبیار کارگردان فیلم نیز بیان کرد: موضوعاتی که در این فیلم مطرح می شود موضوعات و دغدغه های مردم است به همین دلیل مردم از آنها استقبال می کنند همانطور که تاکنون گرایش زیادی نسبت به این فیلم بوده است.

پس از اکران فیلم، ابتدا از خانواده شهید افشار با اهداء هدایایی تقدیر به عمل آمد و این مادر شهید طی سخنان کوتاهی گفت: فیلم «شیار 143» دقیقا، سرگذشت فرزند شهید مرا به تصویر کشیده است زیرا پس از سال ها انتظار به تازگی استخوان های پاک او به ما باز گردانده شد.