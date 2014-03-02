به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر سیاری به برگزاری نشست هم‌انديشي دستورالعمل 02 اشاره کرد و گفت: با طراحي مدل جديد نظام نوين ارائه خدمات سلامت در سطح اول و اصلاح نسخه 02 و بازنگري نظام ارائه خدمات و نسخه 02 كه در واقع دستورالعمل اجرايي پزشك خانواده شهري است، برگزار شده است.

وي افزود: در اين نشست تجربيات بدست آمده در دو استان فارس و مازندران در چند سال گذشته و همچنين نظرات صاحب نظران و كارشناسان حوزه سلامت براي رسيدن به مدل جديدي جهت ارائه خدمات نوين سلامت در سطح اول و برقراري نظام ارجاع در سطح دوم و سوم مورد استفاده قرار گرفته است.