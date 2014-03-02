به گزارش خبرنگار مهر، نهمین همایش بسیج و اصحاب رسانه روز یکشنبه با حضور سردار رمضان شریف مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار سالار آبنوش فرمانده سپاه استان، مدیران مسئول و خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سالن قائم شهرداری قزوین برگزار شد.

سردار سالار آبنوش در این همایش گفت: خوشبختانه هر روز که از عمر انقلاب اسلامی می گذرد این نظام سرافرازانه و مقتدرتر در مسیر ارزشها به پیش می رود و هیچ حرکتی نتوانسته جلوی این روند را بگیرد.



وی افزود: دشمنانی که یک عمر به بشریت تاخته اند امروز همه چیز خود را در خطر می بینند و با استفاده از همه ابزارها و امکانات برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی اقدام می کنند اما به لطف الهی مستاصل شده اند و در کار خود مانده اند.



آبنوش بیان کرد: اگر بخواهیم دست دشمن را بخوانیم و نقشه ها و توطئه آنها در مقاطع مختلف را متوجه شویم باید بصیرت داشته باشیم تا آماده مقابله با نقشه های دشمن باشیم.



وی افزود: باید قدرت تجزیه و تحلیل مسائل را داشت تا بتوان با دشمنان روبرو شد و کمتر آسیب دید که در این راستا رسانه ها در اطلاع رسانی مردم نقش تعیین کننده ای دارند.



اطلاع رسانی درست هنر رسانه هاست



فرمانده سپاه پاسداران استان تصریح کرد: هنر رسانه تبادل اطلاعات و روشنگری مردم است و در بصیرت افزایی نیز می توانند تاثیرگذار باشند و اگر رسانه سالم باشد نقش بهتری ایفا خواهد کرد.

وی افزود: اگر رسانه بدون توجه به رسالت خبری خود از ارزشها و اخلاق دور بماند و اطلاعات غلط را منتقل کند موجب گمراهی می شود اما اگر بسیجی وار حرکت کند و روشنگری اسلامی را مورد توجه قرار دهد می تواند به اعتلای جامعه هم کمک کند.



آبنوش گفت: رسانه بسیجی علمدار حسین است و در مسیر ارزشها حرکت می کند و حتی اگر از نظر امکانات ضعیف باشد تاثیرگذاری آن بیشتر از رسانه های دیگر خواهد بود و پیام اخلاقی آن در میان توده های مردمی مخاطب زیادی خواهد داشت.



فرمانده سپاه استان یادآورشد: امروز عده ای تلاش می کنند تا در حرکتی سازماندهی شده آمریکا ظالم را موجه جلوه دهند که در این شرایط رسانه های مستقل و آزاد باید این حرکت مذبوحانه را افشا کنند تا مردم با جریانهای خزنده و آسیب رسان آشنا شوند و تحت تاثیر اخبار دروغ آنها قرار نگیرند.