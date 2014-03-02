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۱۱ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۰۴

آیت الله باریک بین:

رسانه ها در آگاه سازی مردم و خنثی سازی توطئه دشمنان نقش موثری دارند

رسانه ها در آگاه سازی مردم و خنثی سازی توطئه دشمنان نقش موثری دارند

قزوین- خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین گفت: رسانه ها در آگاه سازی مردم و خنثی سازی توطئه دشمنان نقش موثری دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین ظهر یکشنبه در جمع در اعضاي شوراي مرکزي خانه مطبوعات اظهارداشت: ايجاد وحدت وهمدلي و پرهيز از تفرقه و اختلاف مهمترين رسالت مطبوعات است.

امام جمعه قزوین ترویج و گسترش امربه معروف و نهی از منکر را یکی از وظایف مهم مطبوعات دانست و افزود: ائمه جمعه و جماعات در تریبون های نماز جمعه همیشه به این موضوع مهم در دین مبین اسلام می پردازند و اصحاب رسانه نیز باید در شنااندن معروف ها و منکرها در جامعه تلاش کنید.

آیت الله باریک بین بیان کرد: مطبوعات وظیفه سنگینی در شناساندن نقشه ها و توطئه های دشمنان داشته و باید تلاش کنند مسائل و مطالب را براساس منافع عمومی و انقلاب و اسلام ترویج داده و در این میان دشمن و نقشه های آنان را بخوبی رصد کنند.

نماينده ولي فقيه در استان افزود: در شرايط فعلي مهمترين نياز کشور پرهيز از اختلاف است و مطبوعات دراين خصوص نقش ويژه اي دارند.

آيت الله باريک بين همچنين از فعالان عرصه رسانه خواست توطئه هاي دشمنان را به دقت رصد و به مردم اعلام کنند.

نماينده مردم استان در مجلس خبرگان رهبري در ادامه از خبرنگاران خواست نسبت به بيان دغدغه هاي مردم و انتقال آن به مسئولان و شناساندن معروف ها و منکرها در جامعه بيشتر تلاش کنند.

سيد عبد العظيم موسوي رئيس خانه مطبوعات استان هم گزارشي از فعاليت هاي صورت گرفته در اين حوزه بيان کرد.

کد مطلب 2247586

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