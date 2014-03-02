به گزارش خبرنگار مهر، علي اكبر گروسي بعد از ظهر امروز در جلسه شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي استان كردستان اظهار داشت: برخورد قاطع و در چهارچوب قوانين و مقررات كشور با افراد سودجو و زمين خوار در استان كردستان با هدف حفظ منابع طبيعي و اراضي ملي يك نياز لازم و ضروري است.

وي ضمن تاكيد بر اجراي قانون و مقررات در اين حوزه اظهار داشت: همکاری و تلاش تمام دستگاه های دولتی در حفاظت از اراضی ملی و دفاع قاطع از حقوق بیت المال در استان کردستان قابل تقدیر است ولي انتظار مي رود كه مديران و مسئولان مربوطه در اين زمينه با دقت و جديت بيشتري مسائل را مديريت كنند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به اينكه بايد تعامل و همكاري بهتري در بين دستگاه هاي دولتي در اين زمينه وجود داشته باشد، افزود: با توجه به روحیه قانونمداری، جدیت در کار و تعاملی که در دستگاه های اجرایی وجود دارد در زمینه تضمین و تأمین امنیت املاک و ثروت های ملی در استان تلاش های ارزشمندی صورت گرفته است و انتظار مي رود كه اين روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در اين زمينه اشاره كرد و گفت: هم اكنون و در راستاي اقدامات صورت گرفته بیش از90 درصد اسناد مالکیت و نقشه برداری براي منابع طبیعی و اراضی ملی استان صادر شده که دست زمين خواران و سودجويان را از بيت المال قطع كرده است.

گرروسی با تاکید بر تشکیل جلسات منظم شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در شهرستانهاي مختلف استان كردستان بيان كرد: انتظار مي رود كه مدیران و مسئولان مربوطه ضمن برگزاري منظم اين جلسات نتایج مورد نظر را به صورت منظم به دبیرخانه این شورا در استان كردستان ارسال كنند.

وی خطاب به مديران استان كردستان يادآور شد: مدیران نباید دستورات خلاف قانون صادر کنند و این دستورات الزام اجرایی برای مأموران پیدا نمی کند و تنها ملاک اصلی ارزیابی ها قانونمندی و اجرای صحیح آن است و پسندیده ترین صفت برای مدیران موفق، قانونمندی و حركت در مسير قانون است.

وی در خصوص ارزیابی عملکرد کمیسیون ماده 5 و ماده 100 شهرداری هاي استان كردستان، گفت: عملکرد کمیسیون ماده 100 خوب است و باید احکام به موقع اجراء شود، ولیکن بعضاً مجوز هایی در کمیسیون ماده 5 در زمینه تغییر کاربری ها صادر شده است که نیازمند به بازبینی مجدد بوده و به همين بايد اين موارد به صورت ويژه مورد بازنگري مجدد قرار گيرند.

گروسی در پايان با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از جانب مقام معظم رهبری به روسای قوای سه گانه و مسئولین کشور گفت: این سیاست ها حاوی نکات قوی در جهت بازسازی و تقویت بنیه اقتصادی کشور است.

در اين جلسه كه با حضور اعضا برگزار شد مهمترين مسائل در حوزه حفاظت از اراضي ملي مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.