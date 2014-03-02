به گزارش خبرگزاری مهر،"ابوذر ابراهيمي تركمان"، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي صبح امروز 11 اسفندماه با آيت ا... سيد‌محمد خامنه‌اي، رئيس بنياد ايرانشناسي و رئيس بنياد حکمت اسلامي صدرا در دفتر وي ديدار و گفتگو كرد.

در اين ديدار "قدرت الله عليزاده"، معاون بين المللي بنياد حكمت اسلامي صدرا، دكتر "مير دامادي"، معاون پژوهشي اين بنياد و همچنين "قهرمان سليماني"، معاون پژوهشي و آموزشي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي حضور داشتند.

در ابتداي اين ديدار، آيت ا.. سيد‌محمد خامنه‌اي، رئيس بنياد ايرانشناسي، ضمن تبريك انتخاب دكتر "ابراهيمي تركمان" به عنوان رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي اظهار اميدواري نمود با اين انتخاب شايسته؛ شاهد گسترش بيش از پيش همكاري هاي اين بنياد با سازمان باشيم.

وي همچنين در خصوص توسعه همکاری‌های اجرائی از قبیل هم افزايي هر چه بيشتر و برگزاری همایش‌های متعدد در چارچوب موضوعات مشترک، ابراز علاقه و امیدواری کرد.

سپس"ابراهيمي تركمان با اشاره به اهميت ساماندهي هر چه بيشتر حوزه ايرانشناسي و تقويت اتاق هاي ايران در خارج از كشور، گفت: گسترش و تقويت تعاملات با بنياد بين المللي ايرانشناسي و بنياد حكمت اسلامي صدرا، افق همكاري هاي ما را در آينده هموار تر خواهد كرد.

وي برگزاري اجلاس بزرگ بين المللي ايرانشناسي و همچنين تمركز فعاليتهاي مطالعاتي در اين حوزه و نيز تقويت فعاليتهاي ايرانشناسان در سراسر جهان را ازجمله رويكرد نوين فعاليتهاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي برشمرد.

"ابراهيمي تركمان"، بر عزم جدي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در حمايت و تقويت فعاليتها در حوزه ايرانشاسي تاكيد كرد و افزود: پيشهاد مي كنم كارگروهي متشكل از مسئولان مرتبط با اين حوزه تشكيل و با تجميع آرا و نظرات كارشناسان و متخصصان امر بر حسن اجراي اين مهم نظارت نمايند.

وي افزود: بايد موضوع ايرانشناسي و فلسفه اسلامي را در عرصه بين المللي ملموس تر نمائيم و آنرا به متن فعاليت هاي فرهنگي و بين المللي وارد كنيم و به موضوعاتي همچون فلسفه، هنر، ايرانشناسي و همچنين گفتگوهاي فرهنگي نگاه كاربردي تري داشته باشيم.

آیت الله خامنه‌ای ضمن استقبال از پیشنهاد تشكيل كارگروه اجرايي نمودن همكاري هاي مشترك، اظهار داشت: بنياد بين المللي ايرانشناسي همواره در انجام همكاريهاي مختلف با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي پيشگام بوده است.