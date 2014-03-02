به گزارش خبرنگار مهر، قنبر بریمانی عصر یکشنبه در ستاد احسان و نیکوکاری از برگزاری جشن به مناسبت روز احساس و نیکوکاری روز پنجشنبه هفته جاری در سالن سید رسول حسینی خبر داد و گفت: ترویج فرهنگ احسان و حمایت از اقشار نیازمند از اهداف برپایی این جشن است.

وی یادآور شد: زنگ نیکوکاری در 13 اسفند در مدارس منطقه نواخته می شود و روز جمعه نیز مراسمی در مصلی های نماز جمعه برگزار می شود.

بریمانی افزود: برای جمع آوری کمکهای مردمی، 45 پایگاه درنظر گرفته شده است.

سید عباس حسینی معاون فرماندار ساری نیز در این جلسه بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی برای حمایت از نیازمندان تاکید کرد و گفت: هفته احسان و نیکوکاری فرصتی خوبی برای حمایت از افراد نیازمند است.