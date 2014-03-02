به گزارش خبرنگار مهر، شهر کرمان یکی از شهرهای تاریخی ایران است این شهر در قدیمی ترین نقشه های ایران نیز خودنمایی می کند طبق آمار بیشترین تعداد آثار ملی ثبت شده تاریخی کشور در این شهر وجود دارد که در این میان قلب گردشگری شهر کرمان نیز در مجموعه گنجعلیخان می تپد.

مجموعه گنجعلیخان کرمان از میدان ارگ آغاز می شود و به میدان مشتاق ختم می شود هر دو این میدانها نقش تاریخی در گذشته کرمان دارند و در تورق تاریخی شهر کرمان و به خصوص حمله آقا محمد خان به کرمان برجسته هستند در این میان میدان ارگ در کرمان از جمله میدانهای منحصر به فرد کشور محسوب می شود این میدان را صدها حجره در برگرفته است و از چهار دروازه می توان وارد این میدان تاریخی شد.

لزوم مرمت حجره های میدان ارگ/ منظر میدان مملو از آلودگی بصری است

همچنین ورودی بزرگترین راسته بازار کشور نیز در این میدان قرار دارد بسیاری از حجره های این میدان نخستین حرفه های کرمان را تجربه کردند و روزگاری از جمله پر رونق ترین حجره های کرمان بوده اند.

اما متاسفانه این میدان این روزها روزگار خوشی ندارد بسیاری از حجره های این میدان در حال تخریب هستند و حجره هایی نیز که فعالند به تملک بخش خصوصی در آمده اند و هر یک به حرفه ای تعلق دارند این میدان همچنین از نظر اجتماعی نیز جایگاه خوبی ندارد و بسیاری ترجیح می دهند با این شرایط عبور و مرور پیاده در این میدان را محدود کنند.

حضور دست فروشان در اطراف میدان، فروش مواد غیر مجاز و دارو و هرج و مرج در این میدان چهره ای نا مناسب را نصیب ارگ کرده اند.

بسیاری از غرفه های به خصوص در قسمت فوقانی ساختمانهای اطراف نیز در حال از بین رفتن هستند.

پارکینگ و معبر ترافیکی مهمترین کاربردهای کنونی میدان تاریخی

این میدان در حالی می تواند به قلب گردشگری کرمان تبدیل شود که در حال حاضر بهترین کاربری که نصیب این میدان شده است پارکینگ خودروها و محل تجمع دستفروشان و برخی افراد دیگر جامعه است که چهره نا مطلوبی را گرفته است.

محمد صادقی، فعال گردشگری کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: میدان ارگ از جمله میدانهای تاریخی کرمان است که می تواند به مقصد گردشگری در شهر کرمان تبدیل شود در واقع می توان با یک برنامه ریزی مناسب و ساماندهی میدان ارگ را به قطب گردشگری تبدیل کرد.

وی افزود: هم اکنون هم بسیاری از تورهای گردشگری کرمان از این میدان گشت و گذار در بازار تاریخی کرمان را آغاز می کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه کوچکترین بازسازی نیز در این میدان صورت نگرفته است و به جز مغازه هایی که در دست مردم است بقیه حجره ها متروکه شده اند.

تجمع ارذل و اوباش و دست فروشان در میدان ارگ

صادقی گفت: این میدان هم اکنون محل تجمع اراذل و اوباش و دست فروشان است و افرادی که وارد این میدان می شوند تصویر جالبی به میدان تاریخی کرمان را مشاهده نمی کنند.

وی ادامه داد: اطراف میدان نیز مملو از خودرو است و در واقع میدان تاریخی ارگ به یکی از حلقه های ترافیکی کرمان تبدیل شده است در حالیکه این میدان می تواند کاربری مانند کاربری میدان نقش جهان را داشته باشد.

این فعال گردشگری گفت: باید راه رفت و امد خودروها به میدان بسته شود و میدان ارگ به مکانی برای قدم زدن گردشگران و لذت بردن از زیبایی های معماری این میدان تبدیل شود.

وی گفت: در نزدیکی این میدان میدان گنجعلیخان نیز قرار دارد و این دو میدان در کنار یکدیگر می توانند مکانی فعال را در بحث گردشگری تشکیل دهند.

گود خشتمالهای آثار تاریخی کرمان را نجات می دهد/ میدان ارگ مرکز فروش صنایع دستی

وی تصریح کرد: یکی از امیدواریهایی که در خصوص آینده این میدان مطرح شده است بحث ساماندهی بافت فرسوده اطراف بازار و به خصوص احداث مرکز تفریحی تجاری در گود خشت مالها در قسمت جنوبی میدان است.

وی گفت: در صورت فعال شدن این پروژه و ساخت مرکز گود خشت مالها می توان تحولی اساسی را در زمینه گردشگری در کرمان مشاهده کرد.

صادقی ادامه داد: این میدان را می توان به مکانی برای فروش صنایع دستی کرمان تبدیل کرد و با حجره های ارگ این میدان را به مکانی خاص و بی نظیر گردشگری تبدیل کرد.

پروژه گود خشت مالها طی سالهای اخیر با پیشنهاد شهرداری کرمان و با جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در حال احداث است. بسیاری امیدوارند با احداث این مرکز و برداشتن شدن موانع بر سر راه سرمایه گذار این طرح و ایجاد جذابیت در راستای سرمایه گذاری بیشتر بتوان میدان ارگ را نیز متحول کرد.

تمامی موانع اجرای گود خشت مالها باید برداشته شود

علیرضا رزم‌حسینی استاندار کرمان در این نشست بررسی وضعیت این پروژه با بیان این‌که معطل ماندن پروژه‌ گود خشت‌مال‌ها تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت گفت: باید موانع باقی‌مانده در مسیر این پروژه هرچه سریع‌تر برطرف شود تا اجرای پروژه سرعت بیش‌تری بگیرد.

وی تصریح کرد: با هرگونه سنگ‌اندازی در مسیر این پروژه به شدت برخورد خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار کرمان نیز در حاشیه‌ این نشست گفت: پروژه‌ گود خشت‌مال‌ها ازسال 89 تاکنون مشکلات زیادی در مسیر خود داشته که عمده‌ مشکلات برطرف شده است.

جواد کامیاب با بیان این‌که مهم‌ترین مشکل بر سر راه اجرای این پروژه ضوابط میراث فرهنگی بود اظهار داشت: با برگزاری نشست‌های متعدد در کرمان و تهران با در نظر گرفتن برخی از ضوابط میراث و تعدیل نقشه‌ها، نظر میراث فرهنگی اخذ شد.

لزوم حمایت از شهرداری کرمان برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی

وی افزود: مشکل دوم وجود تاسیسات زیربنایی از جمله برق، آب، گاز و مخابرات بود که با کمک دستگاه‌های اجرایی خطوط انتقال این تاسیسات نیز جمع‌آوری شد.

کامیاب با بیان این‌که در ادامه باتوجه به این‌که اراضی این پروژه از ریزدانه‌ها تشکیل می‌شد و شهرداری طبق تعهداتش باید اسناد اراضی را تجمیع و در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌داد گفت: بخشی از تعهدات شهرداری در خصوص تجمیع اسناد اراضی انجام شده بود و مابقی اراضی تصمیم لازم اتخاذ شد تا در مدت محدود این مشکل نیز مرتفع شود؛ ضمن این‌که سرمایه‌گذار نیز متعهد شد به اجرای فاز یک پروژه سرعت بیشتری ببخشد.

پروژه گود خشت مالها از 15 سال قبل در چار چوب پروژه ای به نام برج هزار کلید خورد اما خیلی زود به دلیل عدم توجیه اقتصادی متوقف شد اما شهرداری کرمان بار دیگر با جذب سرمایه گذار خارجی این پروژه را در چارچوب یک قرار داد کلید زد و مردم کرمان امیدوارند در نهایت بناهای تاریخی کرمان با احداث این برج رنگ و رویی بهتر به خود گیرند و بازار تاریخی کرمان نیز وضعیتی بهتر به خود بگیرد.

آنچه که تاکنون در کرمان روی داده است عدم سرمایه گذاری میراث فرهنگی در بافت تاریخی کرمان و ویرانه شدن این بناها در گذر تاریخ بوده است.

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گزارش: اسما محمودی