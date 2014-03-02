به گزارش خبرگزاری مهر،حسن روحانی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری قانون بودجه سال 1393 کل کشور را جهت اجرا ابلاغ کرد.

متن نامه روحانی به این شرح ا ست:

بسمه‌ تعالی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال 1393 کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392/12/7 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 410/81940 مورخ 1392/12/10 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی

رئیس‌جمهور