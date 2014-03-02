به گزارش خبرگزاری مهر،حسن روحانی رئیسجمهوری در نامهای به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری قانون بودجه سال 1393 کل کشور را جهت اجرا ابلاغ کرد.
متن نامه روحانی به این شرح ا ست:
بسمه تعالی
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور
در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال 1393 کل کشور» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392/12/7 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 410/81940 مورخ 1392/12/10 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
حسن روحانی
رئیسجمهور
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