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۱۱ اسفند ۱۳۹۲، ۱۸:۲۸

حیدرپور:

الگوی کشت اولویت کشاورزی مازندران است

الگوی کشت اولویت کشاورزی مازندران است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس جدید سازمان کشاورزی مازندران، الگوی کشت را اولویت اول کشاورزی استان بیان کرد و از تعیین استان به عنوان پایلوت الگوی کشت در کشور خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، دلاو حیدرپور عصر یکشنبه در مراسم معارفه خود با اشاره به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: فعالیتهای بخش کشاورزی باید در راستای اقتصادی مقاومتی باشد و با نگاه تخصصی به کارها بپردازیم.

وی اظهار داشت: باید از تمامی ظرفیتهای بخش کشاورزی استان برای توسعه استفاده کنیم در این راستا، ساماندهی نیروی انسانی، همکاری و همدلی مسئولان با بخش کشاورزی ضرورت دارد.

رضا عظیمی رئیس سابق جهاد کشاورزی مازندران نیز، با اشاره به تهیه و تدوین سند توسعه کشاورزی استان، تولید محصول سالم، ارتقای بهره وری از منابع تولید، توسعه زیرساختهای کشاورزی را از محورهای این سند بیان کرد.

وی افزود: توسعه کشت دوم برنج از جمله دستاوردها در استان است و اکنون سطح کشت دوم به 87 هزار هکتار رسیده است و عملکرد مرکبات نیز به 145 تن در هکتار رسیده است.

وی زه دار بودن اراضی را از جمله مشکلات بیان کرد و گفت: در این راستا طرح جامع زهکشی مزارع استان تهیه شده و درحال اجرا است.

کد مطلب 2247620

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