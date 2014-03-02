الگوی کشت اولویت کشاورزی مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، دلاو حیدرپور عصر یکشنبه در مراسم معارفه خود با اشاره به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: فعالیتهای بخش کشاورزی باید در راستای اقتصادی مقاومتی باشد و با نگاه تخصصی به کارها بپردازیم.

وی اظهار داشت: باید از تمامی ظرفیتهای بخش کشاورزی استان برای توسعه استفاده کنیم در این راستا، ساماندهی نیروی انسانی، همکاری و همدلی مسئولان با بخش کشاورزی ضرورت دارد.

رضا عظیمی رئیس سابق جهاد کشاورزی مازندران نیز، با اشاره به تهیه و تدوین سند توسعه کشاورزی استان، تولید محصول سالم، ارتقای بهره وری از منابع تولید، توسعه زیرساختهای کشاورزی را از محورهای این سند بیان کرد.

وی افزود: توسعه کشت دوم برنج از جمله دستاوردها در استان است و اکنون سطح کشت دوم به 87 هزار هکتار رسیده است و عملکرد مرکبات نیز به 145 تن در هکتار رسیده است.

وی زه دار بودن اراضی را از جمله مشکلات بیان کرد و گفت: در این راستا طرح جامع زهکشی مزارع استان تهیه شده و درحال اجرا است.