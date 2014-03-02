به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق،جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای حمله نظامیان رژیم بحرین به مراکز دینی هنگام قرائت قرآن و برپایی تعزیه را مورد مخالفت قرار داد و بیان کرد: توجیه این حملات از سوی وزارت کشور در واقع تلاشی برای عدم برخورد با عاملان این وقایع و قوت قلب دادن به ناقضان حقوق بشر برای ادامه اقدامات شان است.

الوفاق اعلام کرد: حمله نظامیان به موسسات دینی معمولا از سوی وزارت کشور توجیه شده است اما این اقدامات بی فایده بوده است.

از سوی دیگر شبکه العکر از یورش نظامیان رژیم بحرین به محفل دینی که زنان در منطقه العکر برپا کرده بودند خبر دادند.

این شبکه از محاصره منطقه ای که این مراسم در آن برپا بود و بازداشت سه زن و آزاد کردن آنها پس از مدتی خبر دادند.

از سوی دیگر فاضل عباس دبیر کل جمعیت الوحدوی تاکید کرد:گروههای تروریستی در سوریه با رژیم صهیونیستی در ارتباط هستند و حمایت از گروههای تروریستی در سوریه مغایر با قانون و موضع اعلام شده بحرین است.

وی افزود: جمعیت الوحدوی به پرچم بحرین پایبند و با توهین به آن مخالف است.

این درحالی است که عبدالنبی سلمان دبیر کل جمعیت منبر دموکراتیک پیشرو اعلام کرد: بحرین بیش از هر موضوع دیگری به عدالت انتقالی و ثبات نیاز دارد.در بحرین عدالت مفهومی ندارد.

از سوی دیگر حمد العامر معاون وزیر خارجه بحرین با اشاره به گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره نقض حقوق بشر در بحرین مدعی شد که این گزارش درست نیست و آمریکا غیر متوازن عمل می کند.

وی در حالی گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره نقض حقوق بشر در بحرین را غیر واقعی خواند که از این گزارش درباره ایران و سوریه حمایت کرد.

مریم الخواجه فعال حقوق بشری بحرین اعلام کرد: از زمان اعلام گفتگوها در بحرین از سوی ولیعهد در آغاز سال 2014 تاکنون364 نفر بازداشت شده اند.درماه ژانویه 286 نفر بازداشت شده اند و در ماه فوریه نیز 216 نفر بازداشت شده اند.

وی افزود: سازمان اروپایی بحرینی حقوق بشر اخیرا از حضور 3800 زندانی سیاسی در بحرین از زمان انقلاب مردمی در سال 2011 تاکنون پرده برداشته است.

یوسف المحافظه مسئول مرکز حقوق بشر بحرین نیز گفت: دادستانی بحرین برای عباس الزاکی نوجوان پانزده ساله بحرینی 45 روز حبس صادر کرده است.رژیم با حمله به نوجوانان، زنان و مساجد به دنبال انتقام جویی از بحرینی هاست.

از سوی دیگر سعید بومدوحه معاون بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل اعلام کرد: بحرین به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر پایبند نیست زیرا افراد کم و سن سال را بازداشت و به زندان می افکند.