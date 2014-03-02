بهرام علی قلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این افراد که بیشتر نوعروسان بوده اند، از ابتدای سال جاری تاکنون در زمینه های مختلف از جمله ازدواج از این خدمات مشاوره ای استفاده کرده اند.

به گفته وی به منظور کاهش از آسیب های اجتماعی، برگزاری کلاس های مشاوره، مهارت های زندگی و آموزشی در خصوص داشتن زندگی موفق به نوعروسان در اولویت های کاری این نهاد قرار دارد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) خلخال همچنین با اشاره به اهداء 125 کمک هزینه ازدوج به مدد جویان تحت حمایت این نهاد طی سال جاری متذکر شد: مبلغ اهدایی به هر نوعروس 20 میلیون ریال و تازه داماد ها پنج میلیون ریال می باشد.

وی با اشاره به تداوم این حرکت حمایتی تا پایان سال، از اهدا 38 فقره کمک هزینه خرید جهیزیه به نوعروسان و کمک هزینه ازدواج به فرزندان ذکور تحت حمایت کمیته امداد خلخال در هفته نیکوکاری خبر داد.

علی قلیزاده با تاکید به اینکه بنیان تحکیم خانواده یکی از محوری ترین برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره) است، یادآور شد: اهدای کمک هزینه ازدواج به مدد جویان در راستای تسهیل ازدواج جوانان مددجو است.

وی جلوگیری از افزایش سن ازدواج و آسیب های ناشی از این امر را از دیگر اهداف کمیته امداد امام خمینی (ره) در این زمینه دانست.

رئیس کمیته امداد خلخال با بیان اینکه 97 فقره از کمک هزینه های اعلام شده هزینه خرید جهیزیه بوده است، عنوان کرد: 28 مورد از این کمک هزینه ها نیز هدیه ازدواج های تازه دامادها بوده است.