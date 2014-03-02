به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدي شرافت ظهر يكشنبه در نشست خبري ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي اظهار داشت: براي جذب بيشتر گردشگران نوروزي به استان يزد، امسال براي نخستين بار از گنجينه مسجد جامع كبير يزد رونمايي مي شود.

وي عنوان كرد: اين گنجينه شامل پرده كعبه اي است كه به آيت الله خاتمي هديه داده شد و ايشان آن را به مسجد جامع اهدا كرد، سنگ قبرهاي قديمي و كاشي هاي قديمي است كه در قالب مجموعه اي در مسجد جامع يزد در معرض ديد گردشگران قرار خواهد گرفت.

شرافت همچنين از انتقال موزه مردم شناسي مهريز به باغ پهلوان پور اين شهرستان خبر داد و اظهار داشت: با ايجاد اين موزه در باغ پلهوان پور به عنوان يكي از باغ هاي ايراني، مجموعه اي جذاب و زيبا براي سفر نوروزي گردشگران ايجاد مي شود.

وي همچنين از آمادگي براي اسكان مسافران نوروزي در يزد خبر داد و خاطرنشان كرد: كليه هتل ‌ها، مهمان ‌پذيرها و مجموعه‌ هاي اسكان و پذيرايي از مهمانان نوروزي آماده خدمت‌ رساني به مهمانان هستند.

امكان بهره برداري از دو هتل جديد در يزد

شرافت با اشاره به اينكه دو هتل ديگر نيز در آستانه سال جديد به احتمال زياد مورد بهره ‌برداري قرار مي گيرد، عنوان كرد: در يزد در حال حاضر امكان اسكان 90 هزار گردشگر با ارائه خدمات نسبتا خوب را داريم.

وي بيان كرد: البته در حال حاضر كليه هتل هاي استان رزرو شده اند و حتي ظرفيت برخي هتل ها براي بعد از ايام تعطيلات نوروز نيز پر است.

مديركل ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي و گردشگري استان يزد خاطرنشان كرد: بخش قابل توجهي از اين ظرفيت اسكان از چهارم نوروز به بعد خالي مي‌ ماند و اوج سفرها از اول تا چهارم فروردين ماه است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاري در مورد اداره ميراث فرهنگي در چند شهرستان از جمله تفت به صورت نمايندگي اظهار داشت: چارت سازماني ميراث فرهنگي تابع مقررات است و بر اساس اين مقررات، شهرستان تفت در حد سرپرستي و نمايندگي اداره ميراث فرهنگي است.

در حال پيگيري براي ايجاد اداره ميراث فرهنگي در تفت هستيم

شرافت تاكيد كرد: البته با توجه به وجود آثار تاريخي و روستاهاي هدف گردشگري در تفت، اين ظرفيت در اين شهرستان وجود دارد كه اداره ميراث فرهنگي در آن راه ‌اندازي شود و در حال پيگيري براي تحقق اين امر هستيم.

وي همچنين با اشاره به وضعيت هتل فراز شهرستان تفت كه چند سال است بلاتكليف رها شده، عنوان كرد: سرمايه‌ گذار اين هتل از دنيا رفته و ورثه وي نيز براي ساخت و تكميل اين هتل پاي كار نبوده‌اند اما هم‌اكنون مراحل خلعيت آن در حال انجام است.

شرافت خاطرنشان كرد: پس از انجام مراحل قانوني، به متقاضي ديگري واگذار مي‌شود كه سرمايه‌گذار جديد مي‌تواند با همان كاربري يا كاربري ديگري، سرمايه‌گذاري كند.

از اسكان رايگان تا شبي 270 هزار تومان براي هر نفر در يزد

شرافت همچنين از تلاش براي استقرار راهنمايان در همه اماكن گردشگري يزد خبر داد و يادآور شد: در بناهاي اصلي به طور قطع راهنمايان مستقر خواهند شد اما به دليل كمبود منابع و اعتبارات، ممكن است در ساير بناها نتوانيم از حضور راهنمايان استفاده كنيم.

وي همچنين در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد ميانگين قيمت تمام شده براي اسكان هر گردشگر در يك شب در يزد عنوان كرد: براي همه سليقه ها و توان هاي مالي در استان يزد مكان براي اقامت وجود دارد كه اين رقم از رايگان و اسكان در چادر در پارك ها تا 270 هزار تومان در هر شب براي هر نفر در هتل هاي پنج ستاره متغير است.