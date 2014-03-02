به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلچین عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هفته منابع طبیعی هر ساله از 15 تا 21 اسفند ماه برگزار می شود که در این هفته برنامه های مختلفی در سطح شهرستان برگزار می شود.

وی یکی از مهمترین اقدامات در این هفته را توزیع بیش از 25 هزار اصله نهال شامل اقاقیا، سرو، کاج و زیتون تلخ برشمرد و افزود: از این تعداد هشت هزار و 500 اصله نهال توسط دهیاریها در روستاها توزیع و کشت شده و بخشی نیز در شهر و منطقه حیات وحش منصورآباد است.

به گفته گلچین زنگ رویش روز شنبه هفته آینده در مدارس رفسنجان نواخته شده و در همه مدارس سوگندنامه ای برای حفظ و حراست از منابع طبیعی قرائت خواهد شد.

وی عنوان کرد: روز جمعه با همکاری انجمن دوستداران طبیعت رفسنجان در منطقه حیات وحش منصور آباد کار توزیع و کشت نهال صورت خواهد گرفت.

رئیس منابع طبیعی و آبخیز داری رفسنجان گفت: مراسم روز درختكاری نیز در محل گلزار شهدای رفسنجان و یکی از مدارس این شهرستان با حضور مسئولین شهرستان برگزار خواهد شد.

گلچین همچنین تعداد سامانه های مرتعی شهرستان رفسنجان را 186 سامانه مرتعی اعلام کرد.