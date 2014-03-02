به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر یکشنبه در نشست با مشاور وزیر کشور و مسئولان ایثارگران دستگاه ها و خانواده‌های شهدا با تاکید بر لزوم توجه ویژه به خانواده شهدا و ایثارگران، اظهار داشت: ایثارگران در دوران دفاع مقدس با رشادت ها و دلاورمردی های خود کار بزرگی کردند و نام خود را جوادانه کردند.

وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای ارائه خدمات بهینه به ایثارگران خاطرنشان ساخت: عزت و سربلندی نظام مدیون خدمات حماسه آفرینی رزمندگان است.

استاندار بوشهر اضافه کرد: در حال حاضر مردم 70 درصد هزینه‌های درمانی را پرداخت می کنند که تلاش می کنیم هزینه‌های درمانی کاهش یابد و مردم حدود 30 درصد هزینه‌ها را پرداخت کنند.

وی با اشاره به توجه ویژه به سلامت در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، افزود: مناسب‌سازی محیط‌های عمومی برای آسایش معلولان و جانبازان نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

مسئول هماهنگی امورایثارگران وزارت کشور نیز با اشاره به تدوین سند راهبردی رزمندگان خاطرنشان ساخت: با راه اندازی و تدوین این سند رزمندگان پس از سال ها برای رسیدگی به امور آن ها صاحب یک مرجع می شوند.

غلامرضا یاوند‌عباسی با اشاره به رفع برخی از مشکلات کسورات بیمه، بازنشستگی و درمان بیان داشت: خدمات درمانی به بنیادشهید واگذار می‌شود و باید با آمادگی لازم در این مسیر حرکت کنیم.