به گزارش خبرنگار مهر، حسین ملایری ظهر امروز در نشست خبری جشنواره ملی فیلم کوتاه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: جهان اکنون به دهکده کوچکی مبدل شده است که هنر به عنوان مخرب ترین ابزار در آن برای تغییر فرهنگ های اصیل به کار گرفته شده است.

وی افزود: فیلم کوتاه تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز با هدف مقابله با جنگ نرم دشمنان از سال گذشته شکل گرفت و امسال حدود یک هزار اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

دبیر جشنواره فیلم کوتاه تولید ملی با بیان اینکه این جشنواره بومی استان اصفهان است، تصریح کرد: 700 اثر تولیدی، 250 مقاله و فیلمنامه و 50 عکس به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که 600 به شکل مستند فاخر بوده است.

وی با اشاره به اینکه و صدا وسیمای اصفهان با 103 اثر در بخش ارسال آثار پیشتاز بوده است، گفت: پس از بازبینی مرحله اول 86 اثر به مرحله دوم راه یافتند که فاطمه گودرزی، عبدالرضا اکبری و مهدی حقیقی به داوری آثار این مرحله پرداختند.

ملایری با بیان اینکه امسال بخش هایی ویژه به موضوعات جشنواره اضافه شده است، گفت: نقش زن و تاثیر آن در کار، تولید ملی، استحکام جامعه و آسایش خانواده، بخش حماسه اقتصادی، اقتصاد دانش بنیان و تولید ثروت، بخش ایثارگران صنعتگر و صنعتگران ایثارگر به موضوعات جشنواره امسال اضافه شده است.

وی با بیان اینکه آثار برگزیده در راستای ترویج فرهنگ عمومی تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی در تالار حوزه هنری و دیگر مکان های هنری اکران می شود، بیان داشت: افتتاحیه این جشنواره در روز 20 اسفندماه در لنجان و اختتامیه آن در اصفهان خواهد بود و در طی روزهای 20 تا 23 اسفندماه نیز کارگاه های آموزشی، نقد و بررسی فیلم های جشنواره و کلاس های آموزشی برگزار می شود.

پایه گذاری بانک مهر ایران بر مبنای اقتصاد مقاومتی است

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان نیز در این نشست اظهار داشت: بانک قرض الحسنه مهر ایران از سال 81 با سرمایه 15 هزار میلیارد ریال و با مشارکت 10 بانک خصوصی و دولتی کشور افتتاح شد و اکنون 530 شعبه فعال در سراسر ایران مستقر شده است.



عباس فقیهی با اشاره به اینکه هدف ما رفع نیازهای ضروری جامعه و حمایت از افزاد ضعیف است، افزود: این بانک اهداف اولیه خود را بر اساس شعار سال یعنی حماسه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی قرار داده است چرا که این نوع اقتصاد با کوچک ترین تنش ها دچار دگرگونی نمی شود.



مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان ادامه داد: بانک قرض الحسنه نماد بانکداری اسلامی و تنها بانک بدون شبهه است و از این نظر بانکی غیر تجاری محسوب می شود.



وی ادامه داد: برای پرداخت سود کلان باید سود زیادی نیز از مشتری دریافت کرد و این در حالی است که این بانک نه سود کلان به کسی می دهد و نه می گیرد و بر این اساس خدمات خود را با کارمزد 4 درصد به مشتریان ارائه می کند.

خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران الکترونیکی است



فقیهی با اشاره به این خدمات این بانک به شکل الکترونیکی ارائه می شود، گفت: این بانک بیش از دو هزار و 350 میلیارد ریال منابع ارزان قیمت و قرض الحسنه جمع آوری کرده است و در قبال آن در چند سال اخیر 5 هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج، مسکن، دیه و موارد دیگر به بیش از 200 هزار نفر پرداخت کرده است.



وی اضافه کرد: به تازگی تسهیلات حمایتی برای پرداخت حقوق کارگران توسط کارفرمایانی که مشکل در پرداخت حقوق کارگران دارند فراهم کرده ایم که اگر 50 درصد هزینه را تقبل کنند بانک ما نیز 50 درصد تسهیلات به آنها خواهد د اد.



مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان بیان داشت: همچنین تسهیلات کارآفریینی و اشتغال زایی تا سقف 10 میلیون به افراید دارای مدرک فنی حرفه ای داده می شود.



وی با اشاره به اینکه این بانک خصوصی است، تصریح کرد: تمام فعالیت های این بانک با حمایت دوستان و کمک خیران است و با هدف حمایت از مستضعفان بر اساس توصیه های رهبر انقلاب برای کمک به افراد نیازمند پایه گذاری شده است.



فقیهی با بیان اینکه سقف پرداخت وام این بانک تا 10 میلیون تومان است، بیان داشت: این بانک 33 شعبه در اصفهان دارد که تعداد 16 عدد آن در شهر اصفهان و 17 عدد در سایر شهرستان های استان واقع شده است.