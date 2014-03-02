برگزاری جشنواره های مذهبی موجب تقویت ایمان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، شامگاه یکشنبه در نشست خبری بعد از مراسم نخستین جشنواره استانی شعر فجر با موضوع نماز و نیایش در گرگان افزود: برگزاری جشنواره شعر استانی با محوریت نماز و نیایش طلیعه حرکت های پیش رو خواهد بود.

وی تصریح کرد: نماز مظهر تام و تمام عبادت است که در اسلام به عنوان برترین عبادت و زیباترین پرستش ها از آن یاد شده است همچنین نماز به عنوان زیباترین عمل و هدیه الهی به مومنین و متقین عطا شده است و ذکری غفلت زا و بازدارنده از اعمال بد است.

وی از نماز به عنوان معراج مومن یاد کرد و بیان داشت: انسان در پی آن است که با انجام فریضه نماز خود را به اوج ملکوت برساند تا به خدای محبوب نزدیک شود.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان اظهار کرد: اگر مفاهیم عالی و عبادی در قالب شعر که یکی از برجسته ترین روش ها محسوب می شود توسط هنرمندان کشور با حسن سلیقه و مناعت طبع تبیین و بازگو شود قطعا اثر بخشی و ماندگاری آن بیشتر خواهد بود.

18 اثر برتر در جشنواره استانی شعر فجر انتخاب شد

دبیر اجرایی نخستین جشنواره استانی شعر فجر نیز در ادامه گفت: 129 شاعر برجسته استان، 169 اثر به دیبرخانه جشنواره ارسال کردند که 18 اثر برتر از بین آثار انتخاب شد.

غلامرضا حقیقی خبرنگاران افزود: هدف از برگزاری این جشنواره استانی نگاه متعهدانه و هنرمندانه به مقوله نماز و نیایش و همچنین گسترش این فریضه مقدس در بین نسل جوان و تولید و انتشار آثار فاخر ادبی و دینی می باشد.

وی جشنواره استانی شعر فجر را در 2 بخش کودک و نوجوان و بزرگسال اهلام کرد و اذعان داشت: موضوعات این جشنواره تعالی روح و روان، نماز و نیایش، حضور کبریایی ذات اقدس الهی از آیینه نماز و نیایش، ولایتمداری نماز بوده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گرگن اضافه کرد: هر اندیشه ای که در قالب هنر ارائه شود ماندگار خواهد شد و بر همین اساس باید نماز را با استفاده از ابزار هنر به بهترین صورت ارائه داد تا تاثیرگذاری بیشتری بر نسل جدید داشته باشد.

حقیقی اظهار داشت: هنرمندان متعهد در این زمینه رسالت سنگینی بر عهده دارند زیرا نماز انسانها را به سوی خوشبختی واقعی که همان رسیدن به رضوان الهی است، هدایت می کنند.

دبیر اجرایی نخستین جشنواره استانی شعر فجر از اصحاب فکر، فرهنگ، هنر و ادب خواست نگاه هنرمندانه و متعهدانه به امر مقدس نماز و نیایش داشته باشند تا انسانهای متعبد ومتعهدی پرورش یابند و بیاموزند که نماز زیباترین راه وصول به معبود است.

وی در خاتمه یادآور شد: به منظور استفاده بهینه از حاصل اندیشه، تفکر و خلاقیت هنرمندان، مجموعه اشعار و آثار منتخب جشنواره در قالب کتاب منتشر خواهد شد.

برگزاری جشنواره شعر باعث ترویج فرهنگ معنوی می شود

مدیر ستاد اقامه نماز استان گلستان نیز در این نشست گفت: جشنواره شعر نماز و نیایش در توسعه و ترویج فرهنگ معنوی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

قاسم محمدی در نخستین جشنواره استانی شعر فجر با موضوع نماز و نیایش افزود: نویسندگان جوان برای اندیشیدن، پژوهش و نوشتن درباره نماز در یک فراخوانی شرکت می کنند که جوانان مسلمان در آن هویت اسلامی خویش را در پرتو کلمات درخشان بندگی حق، به تصویر می کشند.

وی تصریح کرد: در میان مجموعه وظایف خطیری که حاکمیت الهی در نقطه ای از زمین بر دوش مومنان و بندگان زبده قرار داده به قرآن و اقامه نماز، شان ویژه ای بخشیده است که همه باید در اجرای آن تلاش کنیم.

محمدی اظهار داشت: اقامه عدل و نماز در صدر فهرست کتاب الهی قرار دارد از این رو اقامه نماز در کشوری که پرچم اسلام در آن برافراشته شده و به حاکمیت اسلام مفتخر است که یکی از واجب ترین فرایض دینی به شمار می رود.

وی بیان کرد: نماز یک نیاز و ارتباط با خدا است که اگر با روح و جان آدمی همراه شود انسان را از گناه و زشتی ها باز می دارد به همین خاطر بزرگترین پناهگاه معنوی و زنده کننده خصلت های عالی انسان است.

وی در خاتمه یادآور شد: پیوند خلق و خالق از طریق نماز برقرار می شود که این الفت عامل شگرفی در ایجاد آرامش و دوری از رزایل اخلاقی می شود، همچنین بن بست های پنداری در سایه نماز شکسته می شود و راه هدایت را نماز برای بشر آشکار می کند.