به گزارش خبرنگار مهر، علي دهقان، ظهر يكشنبه در نشست خبري تبيين برنامه‌هاي ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي استان يزد اظهار داشت: امسال پيش ‌بيني لازم براي اسكان 560 هزار فرهنگي و 160 هزار غيرفرهنگي در استان يزد شده و تدابير لازم اتخاذ شده است.

وي بيان كرد: براي نوروز 93 مدارس براي اسكان مهمانان نوروزي آماده ‌سازي شده ‌اند كه در اين راستا 429 مدرسه و سه هزار و 600 كلاس درس درجه بندي شده و تجهيز مي‌ شوند.

دهقان يادآور شد: 76 كلاس ويژه، 349 كلاس الف تجهيز و بقيه در رده‌هاي ب و جيم تجهيز مي‌شوند و در اختيار فرهنگيان و افراد غيرفرهنگي قرار مي‌گيرند.

معاون اداري و مالي اداره كل آموزش و پرورش استان يزد ادامه داد: 30 كلاس درس نيز در دانشگاه فرهنگيان يزد و مركز آموزش امام محمدباقر (ع) تجهيز مي‌ شود.

وي خاطرنشان كرد: سال گذشته 467هزار فرهنگي و 107هزار غيرفرهنگي در مدارس و كلاس‌هاي درس استان يزد اسكان داده شدند كه به نظر مي‌رسد اين رقم امسال از رشد 15 درصدي برخوردار باشد.

وي هزينه اسكان در مدارس را بسيار مناسب اعلام كرد و افزود: قيمت‌ها در ستادهاي مستقر در سطح شهر به مسافران اطلاع‌رساني مي‌شود و ادارات آموزش و پرورش استان‌ها نيز مي‌توانند در اين زمينه به همكاران خود اطلاع‌ رساني كنند.

دهقان همچنين با بيان اينكه سال گذشته نيمي از ظرفيت خانه‌هاي معلم و تالار فرهنگيان براي موارد ضروري خالي مي‌ ماند، عنوان كرد: امسال اين ظرفيت نيز به مهمانان نوروزي استان اختصاص يافته است.

15 پايگاه راهنماي مسافر در ايام نوروز از سوي آموزش و پرورش در سطح استان ايجاد مي‌شود كه سه پايگاه در مركز استان و بقيه پايگاه‌ها در شهرستان‌ها مستقر هستند.