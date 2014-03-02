به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زاهدی بعدازظهر یکشنبه در جشن میلاد حضرت زینب( س) که در دانشگاه آزاد واحد کرمان برگزار شد، گفت: باید آموزش در دانشگاه ها به گونه ای باشد که افراد فارغ التحصیل بعد از ورود در بازار کار بتوانند از دانش خود به صورت عملی استفاده کنند.

وی به اهمیت سه مقوله آموزش، پژوهش و تحقیقات اشاره کرد و افزود: رابطه تنگاتنگ علم و مهارت حلقه مفقوده جامعه امروز است که باید برای رفع این نقصان از ظرفیت واحدهای تحقیق و توسعه و مراکز پژوهشی دانشگاه‌ها استفاده شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: باید به شرکت های دانش‌بنیان و مراکز رشد توجه ویژه ای مبذول شود.

زاهدی تصریح کرد: نمایندگان مردم در مجلس شوری اسلامی در تلاش هستند که در راستای رفع مشکلات مردم گام بردارند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: در زمان انقلاب با عزم مردم به ویژه جوانان مشکلات کشور یکی پس از دیگری رفع شد و ایران اسلامی امروز توانسته است سربلند باشد.

زاهدی به بحث اقتصاد مقاومتی و تاکیدات مقمام معظم رهبری در این خصوص اشاره و تصریح کرد: در این مورد نیز باید ساعی و کوشا باشیم و به گونه ای عمل شود که اقتصاد مقاومتی به صورت یک مطالبه عمومی مطرح شود.