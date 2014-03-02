به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه فرماندار کرج میهمانان اصحاب رسانه بود، در این جلسه هم اندیشی که جوی صمیمی بر آن حکمفرما بود سرپرست خبرگزاری ها و رسانه های مکتوب به بررسی مشکلات حوزه رسانه در استان البرز پرداختند.

فرماندار ویژه کرج در ابتدا با اشاره به فعالیت رسانه ها گفت: اگر رسانه ها تقویت شوند فرمانداری و دیگر دستگاههای دولتی در رسیدن به اهداف و برنامه ها کلان شهری موفق تر عمل خواهد کرد.

محمد تقی ایرانی در ادامه اظهار داشت: رسانه ها در سطح استان با شناخت محدودیت ها به انتقاد بپردازند و سعی کنند که عملکرد مدیران را نقد کنند و شخصیت مدیران را از عملکردشان جدا کنند.

وی تاکید کرد: فرمانداری کرج از انتقادات سازنده استقبال می کند و برای دست یابی به ارائه بهترین خدمات به مردم از اصحاب رسانه یاری می خواهد.

وی با توجه به وجود رسانه های مختلف در کرج گفت: وجود 80 رسانه در کرج نشانه خوبی است و نشان دهنده ظرفیت بالای این حوزه البرز است.

برگزاری کارگاههای آموزشی آشنایی مدیران با رسانه توسط اصحاب قلم

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در رابطه با چگونگی برخورد با نقدهایی که از سوی رسانه ها از فرمانداری کرج می شود، گفت: این صبر را دارم که تحمل کنم و چیزی نگویم و به کار خود بپردازم و نقدها را بررسی کنم و اگر سازنده است به آن جامه عمل بپوشانم.

وی از اهالی رسانه خواست تا با برگزاری کارگاه های آموزشی مدیران ادارت دولتی را نسبت به فعالیت های رسانه ها آگاه کنند و نوع تعامل با رسانه ها را به آنها آموزش دهند.

فرماندار ویژه کرج یادآور شد: از این پس برای فراهم کردن امنیت شغلی برای اصحاب قلم در کرج هیچ مدیری نمی تواند بدون هماهنگی و بررسی با فرماندار کرج از رسانه و یا خبرنگاری طرح شکایت کند.

ایرانی در رابطه با فعالیت های صورت گرفته در حوزه فرهنگ در کرج گفت: در حوزه فرهنگ بسیار کم کار شده است، از بیرون که به حوزه فرهنگ در کرج نگاه می کنیم احساس می کنیم که کارهای بزرگی صورت گرفته است ولی از نزدیک که قضیه را مورد بررسی قرار می دهیم می بینیم حاشیه های فرهنگی از خود فرهنگ پررنگ تر است.

اقوام مختلف ایرانی در کرج از جایگاه ویژه ای برخوردارند

وی در ادامه جلسه در رابطه با مشکلات هویتی شهر کرج گفت: در کرج نیز مانند دیگر شهرها در کشور و جهان مشکلات هویتی وجود دارد، هر شهر و یا استانی که با پدیده مهاجرت دست و پنجه نرم می کند با مشکلات هویتی نیز درگیر است.

ایرانی تاکید کرد: مهاجرت در کرج تبعات زیادی در پی داشته است ولی در این شهرستان با بحران هویت مواجه نیستیم بلکه با عدم شناسایی هویت مواجه هستیم.

فرماندار ویژه کرج با اشاره به سیاست کشور در رابطه با قومیت ها گفت: سیاست امنیتی کشور همگرایی تمام اقوام ایرانی است.

ایرانی با اشاره به مباحث قومیتی و بحث هویتی گفت: اگر ایران را یک مینیاتور در نظر بگیریم قوم های مختلف مانند رنگ های زیبایی در این تابلو هستند که باعث به وجود آمدن یه منظره چشم نواز شده اند.

وی در ادامه اظهار داشت: در کرج نیز یک مینیاتور زیبا از اقوام مختلف وجود دارد که از جایگاه فرهنگی ویژه ای نیز برخوردار هستند.

این مسئول اظهار داشت: برنامه ریزی ها برای کرج باید به گونه ای باشد که اقوام مختلف بدون هیچگونه مشکلی در کنار هم یک زندگی مسالمت آمیز را تجربه کنند.

به اوج رسیدن یک فرهنگ مدیریت با درایت، هنجارهای اجتماعی را می طلبد

وی با اشاره به استان های مختلف در کشور گفت: همانگونه که استان های مختلف با قومیت های مختلف کشور ایران را تشکیل داده اند در کرج که به تعبیر مقام معظم رهبری ایران کوچک است اقوام مختلف باید ایران کوچک را به وجود آورند و به خوبی مدیریت کنند.

فرماندار ویژه کرج تاکید کرد: مشکلات در همه جای دنیا وجود دارد و مختص به کرج نیست و تا حدودی نیز طبیعی است، مدیران دستگاههای مربوطه با برنامه ریزی مدون باید از بروز هرگونه معضل و مشکلی جلوگیری کنند.

وی با اشاره به مدیریت هنجارهای اجتماعی در کرج گفت: در کرج مشکل امنیتی و سیاسی وجود ندارد و برای به اوج رسیدن یک تمدن و یا فرهنگ باید هنجارهای اجتماعی با درایت مدیریت شود.

وی با اشاره به پیدا کردن نقاط قوت کرج در رابطه با توسعه گفت: سرزمین کرج به علت موقعیت سوق الجیشی دارای اهمیت زیادی است، دروازه تهران محسوب می شود و به نوعی قلب ایران به حساب می آید و این یکی از نقاط قوت در دستیابی به توسعه پایدار است.

وی با اشاره به سیاست کلی دولت نسبت به مردم تصریح کرد: سیاست دولت نسبت به آرامش حاکم در جامعه برای مردم جلوگیری از هر تنشی است، در فرمانداری کرج به روی همه افراد اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با هر دیدگاهی باز است از نظرات مختلف استفاده می کنیم.

وی در رابطه با شکل گیری انقلاب اسلامی و نقش رسانه ها گفت: در پیچ تند تاریخ ایران یک انقلاب شکل گرفت که با دیگر انقلابات فرق اساسی داشت نقش رسانه ها در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران انکار ناپذیر است.

هویت انقلاب اسلامی ایران ریشه در فرهنگی قوی دارد

ایرانی افزود: در این انقلاب نظامی پایه ریزی شد که پس از گذشت 35 سال ما در حال حاضر وارث آن هستیم.

فرماندار ویژه کرج تصریح کرد: مردم در حاکمیت و انتخاب مدیران کشوری و به تبع استانی و شهرستانی نقش مهمی ایفا می کنند و نقش رسانه در این انتخاب ها بر کسی پوشیده نیست.

این مسئول خاطرنشان کرد: فرق انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلاب ها داشتن ماهیت اسلامی است که نشان دهنده اعتقادات مردم است.

وی یادآور شد: هر تمدنی که به وجود می آید با پشت سر گذاشتن دردها و هنجارها به پختگی می رسد انقلاب اسلامی ایران هم پس از تولد دردها و هنجارهای زیادی را تجربه کرده است و در حال حاضر در کارنامه خود هویت اسلامی و ایرانی را به ثبت رسانده است.

ایرانی با اشاره به اینکه انقلاب ایران یک انقلاب دینی بود، گفت: هویت انقلاب دینی ایران اسلامی ریشه در فرهنگی قوی دارد و ریشه و اساس تفکر ما همان ماهیت دینی است.

وی تصریح کرد: در جریان انقلاب اسلامی مشکل اسای ما نبود نان نبود، مشکل اصلی زیر سلطه بودن و عدم آزادی بود، رکن چهارم دمکراسی در قبل از انقلاب معنی نداشت ولی پس از انقلاب آزادی بیان به وجود آمد.

ایرانی در پایان تاکید کرد: ساختار هویتی به وجود آمده پس از انقلاب برای نسل نوپا جدید بود ولی در کل بازگشتی به خویشتن واقعی ایرانیان بود.

گفتنی است، در این نشست که 2 ساعت به طول انجامید اصحاب رسانه مشکلاتی از قبیل داشتن امنیت شغلی، حرمت نهادن مدیران استانی و شهرستانی به حرفه خبرنگاری، پایبندی به اصول حرفه ای خبرنگاری از سوی برخی از رسانه ها در استان را با فرماندار کرج در میان نهادند.