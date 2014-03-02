به گزارش خبرنگار مهر، علی مرگدری عصر یکشنبه در دیدار با مدیران صنایع علی آّبادکتول گفت: سهم ارزش افزوده صنعت گلستان 25 صدم درصد کشوری است.

وی با اشاره کمبود اعتبارات برای زیرساخت های صنعت گلستان گفت: حداقل 100 میلیارد تومان منابع جهت زیر ساخت ها و سر جمع 4 هزار و 200 میلیارد تومان منابع لازم است تا در مدت دو سال بتوانیم با بسیج امکانات اوضاع را مساعد کنیم.

مرگدری تاکید کرد: بدهی تولیدکنندگان به بانک ها موجب کاهش اشتغال در استان شده است، در استان 506 پروژه نیمه تمام وجود دارد که برای فعال کردن آنها یک هزار و 500 میلیارد تومان منابع لازم داریم.

وی یادآورشد: هنوز 649 پروژه عملا در استان آغاز عملیات نشده اند که یک هزار 500 میلیارد تومان اعتبار لازم دارند، گرچه زیربنای شهرک ها دراستان متوقف شده انداما بدنبال فعال کردن آنها هستیم.

توریسم درمانی و پذیرش دانشجویان خارجی در کشور پوشش داده می شود

رییس مرکز توسعه سلامت دانشگاه آزاد کشور عصر یکشنبه در بازدیدی از دانشگاه آزاد علی آبادکتول گفت: هدف ما ارتقاء سطح سلامت در دانشگاههای کشور است، بر اساس نقشه جامع علمی کشور رشته های نوین و جدید دانشگاه های آزاد اسلامی ایجاد می گردد.

دکتر جبرئیل نسل سراجی گفت: در برخی واحدهای دانشگاهی موضوع توریسم درمانی و پذیرش دانشجویان خارجی اجرامی شود، ارتقاء کیفی و رسیدن به رتبه های برتر در منطقه هدف اصلی ماست.

رییس مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد کشور در علی آبادکتول گفت: واحدهایی که متقاضی توسعه رشته های پزشکی هستند با توجه به نیاز مناطق اجرایی می شوند.

دکتر سیدعلی ابطحی هم در این بازدید افزود: واحدها باید توانایی و امکانات لازم برای توسعه رشته های علوم پزشکی را داشته باشند.

وی بیان کرد: از 460 واحد دانشگاهی کشور 96 واحد دارای رشته های علوم پزشکی آن هم از یک تا چند رشته هستند.

وی یادآورشد کار 40 درصد واحدها بازدید میدانی بعمل آمد است که با بررسی پیشنهادات رشته های نوین در واحدها ایجاد خواهد شد، استان ها و واحدهای کشور به تیپ های مختلف با توجه به نیاز محل تقسیم می گردند.