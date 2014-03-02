به گزارش خبرنگار مهر، علی مرگدری شامگاه یکشنبه در جلسه هدفمند کردن شیر استان که در استانداری گلستان برگزار شد، ابراز داشت: مبلغ 190 تومان یارانه به ازای هر کیلو شیر خام تحویلی دامداران به کارخانجات لبنی پرداخت می شود و کارخانه جات لبنی موظفند که شیر خام خریداری شده را با مشخصات متعارف از ابتدای آذر ماه سال جاری به ازای هرکیلو 1300 تومان محاسبه و به دامداران پرداخت کنند.

وی بیان داشت: مبنای محاسبه پرداخت مابه التفاوت صورت مجلس خرید شیر خام است که باید به امضاء دامدار (فروشنده)، کارخانه (خریدار)، معاونی بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت و کارشناس امور دام سازمان جهاد کشاورزی رسیده باشد.

مرگدری عنوان داشت: کارخانه جات موظف هستند تا شیر خام خریداری شده را با مشخصات متعارف و با در نظر گرفتن میزان بار میکروبی و درصد چربی قیمت شیر تعیین می شود که بر این اساس می توانند قیمت را از 1300 تعیین محاسبه نمایند و به دامداران پرداخت نمایند.

وی با بیان اینکه کارخانجات موظفند تا پایان سال قیمت های را افزایش ندهند ، کارخانجات موظفند تا قیمت های مصوب تیرماه سال 92 را افزایش ندهند و همچنان در عرضه محصولات خود تثبیت قیمت ها را رعایت کنند و نظارت دقیق بر انجام این کار باید انجام شود.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استان در ارتباط با سهم یارانه شیر استان تصریح داشت: کل یارانه ای که برای شیر به استان گلستان قرار است پرداخت شود 55 میلیارد ریال است که اولویت این سهم با دامداران خواهد بود.

وی با اشاره به افزایش قیمت های فراورده های لبنی اظهار داشت: هر کارخانه ای می تواند یک مرحله در سال بر اساس اجازه ای که دولت به آنها می دهد افزایش قیمت داشته باشد و ممکن است کارخانه ای بر اساس کشش بازار همان زمان افزایش دهد یا اینکه برخی ها دوست دارند فضای رقابتی خود را داشته باشند و در ماههای بعد افزایش دهند.

مرگدری خاطرنشان کرد: دولت با پرداخت 190 تومان یارانه شیر با کارخانجات باید حدود 10 هزار میلیارد ریال هزینه کند که این مقدار یک سوم یارانه نقدی است که هر در طی یک ماه به مردم پرداخت می شود و این نشان دهنده این است که پرداخت یارانه به صنایع می تواند در تثبیت قیمت های، حمایت از تولید و صنایع بسیار تاثیر گذار باشد.