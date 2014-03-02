به گزارش خبرنگار مهر، محمد اكبري، ظهر يكشنبه در نشستي خبري اظهار داشت: جشن نيكوكاري امسال 14 اسفند در مدارس، 15 اسفند در پايگاه هاي بسيج و مساجد و 16 اسفند در ميعادگاه هاي نمازجمعه برگزار مي شود.

وي عنوان كرد: در مجموع، بيش از دو هزار پايگاه نيكوكاري امسال كمك هاي مردم خير و نوع دوست استان يزد براي كمك به نيازمندان در آستانه سال جديد را جمع آوري مي كنند.

وي يادآور شد: جشن نيكوكاري امسال با همكاري صدا و سيما، آموزش و پرورش، سازمان دانش ‌آموزي، بسيج، امور مساجد و كميته امداد برگزار مي‌شود و همه تلاش خود را به كار گرفته‌ ايم تا كمك‌ هاي مردمي قبل از پايان سال به دست افراد نيازمند برسد.

جمع آوري 1.2 ميليارد تومان در جشن نيكوكاري پارسال در يزد

مديركل كميته امداد استان يزد خاطرنشان كرد: سال گذشته يك ميليارد و 200 ميليون تومان به صورت نقدي و غيرنقدي از سوي مردم نوع‌ دوست استان يزد به نيازمندان در قالب اين جشن كمك شد كه امسال به نظر مي ‌رسد اين رقم به دو ميليارد تومان برسد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سالروز تاسيس كميته امداد استان يزد بيان كرد: امسال به مناسبت هفته احسان و نيكوكاري و سالروز تاسيس كميته امداد برنامه هاي متعددي در استان اجرا مي شود كه از آن جمله مي توان به ديدار با امام جمعه، افتتاح 20 مركز نيكوكاري، افتتاح 500 طرح اشتغالزايي، اهداي 100 مورد جهيزيه به نوعروسان و اجراي طرح مفتاح الجنه اشاره كرد.

اكبري با اشاره به طرح مراكز نيكوكاري محله عنوان كرد: در سال گذشته بحث امداد محله مطرح شد كه با تغيير عنوان،‌ امسال در قالب طرح مراكز نيكوكاري محله در سراسر كشور كليد خورد.

30 مركز نيكوكاري محله در يزد راه اندازي مي شود

مديركل كميته امداد استان يزد خاطرنشان كرد: تكليف داريم تا پايان سال، 30 مركز نيكوكاري محله در استان يزد راه‌اندازي شود كه 10 مورد آن در ايام دهه فجر راه‌ اندازي شد و 20 مورد ديگر نيز در هفته احسان و نيكوكاري راه‌ اندازي مي‌شود.

اكبري اظهار داشت: هيئت عاملي كه در اين مساجد شكل خواهد گرفت، دو كار مهم شناسايي محرومان در حوزه محله و شناسايي خيران و نيكوكاران محله را انجام مي‌دهند تا بتوانند بين اين دو قشر پيوندي ايجاد و مشكلات نيازمندان محله را رفع كنند.

وي همچنين از اجراي 500 طرح اشتغال در هفته احسان و نيكوكاري خبر داد و عنوان كرد: عمده اين طرح ها انفرادي و اشتغال خانگي و خرد است.

مديركل كميته امداد استان يزد در اين نشست همچنين به ارائه گزارشي از عملكرد يك سال كميته امداد استان يزد پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر مددجويان به صورت موقت و دائمي از خدمات كميته امداد استان يزد بهره مند هستند كه 19 هزار خانوار شامل 35 هزار نفر به صورت مستمر از اين خدمات بهره مند هستند.

اجراي 45 طرح مشاركتي در كميته امداد استان يزد

وي همچنين از زير پوشش قرار گرفتن هزار و 400 دانشجو و طلبه و سه هزار و 650 دانش‌‌آموز زير پوشش كميته امداد هستند.

محمدي همچنين از اجراي 45 طرح مشاركتي در كميته امداد استان يزد خبر داد و يادآور شد: طرح محسنين يكي از طرح ‌هاي فراگير كميته امداد استان يزد است كه زنان سرپرست خانوار و افراد از كارافتاده به دليل بيماري را زير پوشش قرار مي ‌دهد.

وي ادامه داد: امسال بايد 43 ميليارد تومان درآمدزايي در كميته امداد استان يزد صورت گيرد كه بخشي از اين درآمدها بايد در قالب طرح هاي مشاركتي نظير نيكوكاري، عاطفه ها،‌ اطعام، ياسين، طاها، محسنين و ... جذب شود.