به گزارش خبرنگار مهر، کوکب بیرانوند عصر یکشنبه در جریان توزیع کتاب میان دانش آموزان روستایی اظهار داشت: امروز در قالب این طرح بیش از ۵۰۰ جلد کتاب کودک و نوجوان به مدارس ابتدایی و راهنمایی منطقه محروم ریمله از توابع شهرستان خرم آباد اهدا شد.

وی عنوان کرد: توزیع کتاب میان دانش اموزان روستایی در راستای اجرای برنامه های اصلی اداره ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد و به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه صورت گرفته است.

معاون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد یادآور شد: در جریان برگزاری این برنامه امروز کار توزیع کتاب میان دانش آموزان مدرسه روستای ریمله، مدرسه شهید خورشیدی روستای شجاع آباد، مدرسه شهید مطهری روستای سراب تلخ و مدرسه شهید محمد تقی کرمپوریان روستای آزاد خانی صورت گرفت.

بیرانوند عنوان کرد: عناوین کتاب های توزیع شده متناسب با سنین دانش آموزان این روستاها در مقاطع ابتدایی و راهنمایی بوده است.