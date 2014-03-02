به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیانپور عصر یکشنبه در جلسه ساماندهی رودخانه خرم آباد با اشاره به توپوگرافی استان و طغیان رودخانه خرم آباد اظهار داشت: برای جلوگیری از حوادث احتمالی باید رودخانه خرم آباد به سیستم هشدار دهنده مجهز شود.

وی بیان داشت: این سیستم قادر است با دریافت اطلاعات از سازمان هواشناسی 48 ساعت قبل هشدارهای لازم را به مردم و مسئولین اعلام می کند.

معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه طرح ساماندهی رودخانه خرم آباد باید رویکردی یکپارچه، کلی نگر و زیباشناختی باشد افزود: ارتقای کیفیت محیط زیست، سرزندگی و تجدید حیات باید در ساماندهی این رودخانه لحاظ شود تا مردم بتوانند آرامش و لذت بصری را از این موهبت الهی شهر ببرند.

کیانپور با اشاره به مزیتهای ساماندهی رودخانه خرم آباد عنوان کرد: بهبود کیفیت آب، ارتقا زیستی، کیفیت و کمیت پوشش گیاهی و ارتقا مقوله گردشگری از جمله مزایای اجرای طرح اصولی برای ساماندهی این رودخانه محسوب می شود.

وی تصریح کرد: ساماندهی باید به گونه ای باشد که سیلابهای احتمالی نتواند کوچکترین خللی به آن وارد کند.

معاون عمرانی استانداری لرستان با باین اینکه رودخانه خرم آباد طی چندین سال مسیر خود را با محیط موجود وفق داده است ادامه داد: ساماندهی رودخانه که یکی از آروزهای دیرینه مردم این شهر است با نظارت و دقت بیشتری ادامه یابد و شرکت آب و فاضلاب استان موظف است که از ریخته شدن فاضلاب به داخل آن جلوگیری کند.