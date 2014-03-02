به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ساورچمنی شامگاه یکشنبه در نشستی با مدیران شهرستان گنبدکاووس گفت: در حال حاضر برای هر معامله ملکی براساس شرایط خود مبایعه نامه هایی را تنظیم می کنند، طی جلساتی که با اداره صنعت ومعدن به معاونت کل دادگستری استان و اتحادیه بنگاه داران مسایل را بررسی کردیم و توانستیم مبایعه نامه هایی قانونمند را تنظیم کنیم.

وی افزود: طی چند روز آینده این مبایعه نامه ها تکمیل و به تمام معاملات ملکی استان ابلاغ خواهیم کرد تا به نحوی کار دادگستری در این راستا کاهش یابد.

ساورچمنی بیان کرد: همچنین در حال فعال کردن مرکز داوری استان هستیم تا به وسیله نظارت دادگستری فعالیت خود را انجام دهد.

وی متذکر شد که تمام اجناس و حتی تمبرهای دادگستری افزایش قیمت داشته ولی متاسفانه تعرفه وکلا چند سالی است که بالا نرفته که انتظار می رود به این مورد توجه شود تا باعث دلگرمی وکلا شود.

ساورچمنی اذعان کرد: رسالت وکلا رسالت خطیری است قاضی و وکیل 2 بال فرشته برای رسیدن به حق و عدالت هستند، وکیل به قاضی کمک می کند تا آسانتر به حق برسد، وکیل متعهد با شوق و رنج در تلاش است تا آرامش را به انسان برساند و در این راه فراز ونشیب های زیادی را تحمل می کند.

در ادامه معاون آموزشی دادگستری استان گلستان نیز در این نشست گفت: احقاق حق بخشی از وظایف وکیل و بخشی دیگر از وظایف قاضی است در حقوق دو مقدمه فهم نظام حقوقی و فهم متون حقوقی وجود دارد که فهم نظام حقوق ناظر به اصل تشکیلات است و یک مبانی حقوقی است.

دکتر علی اکبر اسماعیلی بیان کرد: با توجه به اینکه در دوران معاصر هر نظام یک مبانی و اصول خاص خود را دارد بخش دیگر فهم متون است که جدا از نظام حقوق است و مربوط به تغییر قوانین موضوعه می باشد.

وی اذعان کرد: در نظام حقوق نیاز به اطلاعات خاص نیست، قوانین و طرح و لایحه شما برای قاضی می تواند منتهی به تولید علم حقوق شود و در نهایت موفقیت جامعه باشد.

وی تصریح کرد: شما پرچمدار حق وعدالت در جامعه هستید و باید به قوانین جدید تصویب شده سال جدید اشرافیت داشته باشید، نظام قضایی ما با توجه به ماده 187 در برنامه پنجم توسعه کانون وکلا را پیش بینی کرده است که باید نگاه ما هوشمندانه باشد.

اسماعیلی اظهار کرد: در حال حاضر تلاش می کنیم که انتخابات هیئت مدیره وکلا را قبل از سال تا ابتدای سال 93 برگزار کنیم و از تمام وکلا می خواهیم تا پای صندوق رای حاضر شوند که نشان دهنده عزم جدی بر تشکیلات منسجم باشد و هرچه شما منسجم تر باشید جامعه حقوقی توانمند خواهیم داشت.

معاون آموزشی دادگستری استان گلستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 4 نفر از وکلای استان در حرفه و مشاغل مختلف سردفتری و وکالت دادگستری مشغول به فعالیت هستند ، در روز انتخابات هر وکیلی می تواند در برگه ای که نام فرد مورد نظر را داخل آن نوشته به همراه اصل دفترچه به یکی از همکاران خود داده تا وی آن را به هیات نظارت برساند و هر وکیلی می تواند تنها نماینده یک وکیل باشد.

در این نشست رییس دانشگاه پیام نور گنبدکاووس هم گفت: وکلا فرهیختگان حقوقی هستند و روزهای روی تقویم به عنوان انواع روزها تذکری برای ما است که قدر شناس اقشار مختلف جامعه باشیم تنها چیزی که به عنوان یک دوست می توانم بگویم به قول امام علی(ع) شما وخود را به تقوا ونظم در جامعه توصیه می کنم که پیشرفت کشور بدون نظم امکان پذیر نیست و انشاء الله شاهد توسعه یافتگی کشور خود باشیم.

علیرضا قربانی گفت : ان شاء الله در بحث آسیب های اجتماعی و خانواده و دغدغه های مشترک که بین ما وشماست بتوانیم تعامل خوبی داشته باشیم و موثر واقع شویم.